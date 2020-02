RAPPORT: L’intérêt de la Premier League pour le défenseur d’Oxford United Rob Dickie

OXFORD, ANGLETERRE – 04 FÉVRIER: Rob Dickie d’Oxford United lors de la FA Cup Fourth Round Replay match entre Oxford United et Newcastle United au Kassam Stadium le 4 février 2020 à Oxford, en Angleterre. (Photo de James Williamson – AMA / .)

Le défenseur d’Oxford United, Rob Dickie, est un objectif de transfert estival pour les équipes de Premier League Southampton et Burnley, comme le suggèrent les rapports de Pete O’Rourke Football Insider.

Le joueur de 23 ans a mené une formidable campagne pour les U et a été un acteur clé pour l’équipe de Karl Robinson.

L’intérêt de la Premier League pour le défenseur d’Oxford United Rob Dickie

Dickie en mouvement?

On pense que les deux tenues haut de gamme garderont un œil attentif sur l’ancien homme de Reading avant de bouger en été. Cette décision renforcerait certainement les deux défenses avant la saison prochaine alors qu’elles cherchent à maintenir leur statut de Premier League.

Dickie, qui a signé une prolongation de contrat plus tôt cette saison, a fait 41 apparitions pour les U cette saison et a impressionné dans les compétitions de coupe quand Oxford a affronté des équipes de haut niveau telles que West Ham United, Newcastle United et Manchester City.

Le défenseur était également une cible de transfert pour le comté de Derby en janvier, mais les U ont réussi à le garder pour le moment.

Comment le départ de Rob Dickie affecterait-il Oxford?

Ce serait un coup dur pour Oxford et le manager Robinson de perdre un tel atout clé, mais cela cadrerait avec leur modèle commercial consistant à recruter de jeunes joueurs talentueux et à les vendre pour une somme importante.

Ce serait également un inconvénient majeur pour le club du point de vue de la promotion. Les U ont perdu deux joueurs clés à Shandon Baptiste et Tariqe Fosu le jour limite après que le duo a rejoint Brentford, et perdre Dickie cet été entraverait leur progression avant la saison prochaine.

Compte tenu de ses capacités, cela allait toujours être une question de temps avant l’arrivée d’un plus grand club pour le joueur de 23 ans, mais comme avec le duo de Brentford, Oxford doit assurer des frais importants pour arracher un autre joueur clé du Côté Ligue 1.

