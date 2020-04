RAPPORT: L’intérêt pour Jesse Lingard de plusieurs rivaux de Premier League malgré sa réticence à partir

DERBY, ANGLETERRE – 05 MARS: Jesse Lingard de Manchester United se réchauffe avant le match de cinquième ronde de la FA Cup entre le comté de Derby et Manchester United à Pride Park le 5 mars 2020 à Derby, en Angleterre. (Photo de James Williamson – AMA / .)

Selon Sean Kearns de Metro, Jesse Lingard de Manchester United a manifesté son intérêt pour plusieurs équipes de Premier League malgré son refus de partir.

Un temps décevant chez United

Floraison tardive, Jesse Lingard a fait ses débuts seniors lors du premier match de la saison en 2014, en commençant le match contre Swansea City. Cependant, il est sorti après seulement 24 minutes.

L’Anglais a subi une blessure au genou, et sa prochaine apparition pour la première équipe de Manchester United est survenue un an plus tard en octobre 2015. Au moment où il avait établi une place commençant sporadiquement, Lingard avait 24 ans mais semblait encore avoir beaucoup de potentiel.

L’Anglais n’est jamais devenu le joueur de classe mondiale dont il avait autrefois le potentiel et est devenu depuis tristement célèbre à Old Trafford.

Au milieu de la saison 2017/18, Lingard semblait avoir trouvé sa qualité, avec neuf engagements directs avec un match de neuf matchs en Premier League, mais cela a rapidement pris fin, le milieu de terrain ne réussissant qu’un seul but sur ses quinze prochains matchs en championnat.

Une autre période comme celle-ci s’est produite à l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer. Lingard s’est transformé en maestro du milieu de terrain pendant quelques matchs, mais est ensuite revenu à son ancien, impopulaire et décevant.

Des problèmes personnels ont gêné sa dernière année et demie, mais avec sa qualité de footballeur n’ayant pas atteint un niveau suffisant, les Red Devils cherchent à le décharger, ainsi que de nombreux autres qui ne cadrent pas avec la reconstruction de Solskjaer.

Everton et Arsenal intéressés

Everton et Arsenal voudraient tous deux signer Jesse Lingard cet été, selon le rapport.

L’Anglais a récemment changé d’agent, faisant équipe avec Mino Raiola, et a suggéré qu’un déménagement ailleurs était sur les cartes.

Lingard veut toujours rester au Theatre of Dreams, mais si une bonne offre arrivait, les Red Devis seraient susceptibles d’accepter et Lingard pourrait n’avoir d’autre choix que de se séparer de son club d’enfance.

