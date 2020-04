RAPPORT: Liverpool Open pourparlers avec Victor Osimhen

Victor Osimhen de Lille lors du match de Ligue 1 entre Lille OSC (LOSC) et l’Olympique Lyonnais (Lyon, OL) au Stade Pierre Mauroy le 8 mars 2020 à Villeneuve d’Ascq près de Lille, France. (Photo par Thierry Thorel / NurPhoto via .)

Liverpool a ouvert la conversation avec les représentants de l’attaquant du LOSC Lille Victor Osimhen, selon Le Foot Mercato.

Les favoris de Liverpool pour signer Victor Osimhen

Un tir à la corde de transfert

Selon le rapport, Liverpool jette les bases pour offrir à Osimhen un accord à Anfield. Cependant, ils sont susceptibles de se retrouver dans une bataille contre d’autres grands clubs anglais pour la signature de l’international nigérian. Leicester City a manifesté son intérêt et des informations suggèrent que Chelsea et Manchester United sont également intéressés par le joueur de 21 ans.

Lille est censé exiger environ 60 millions de livres sterling pour le jeune passionnant. Il a marqué 18 fois lors de sa première saison en Ligue 1.

Victor Osimhen souhaite jouer en Angleterre

L’ancien tueur à gages de Royal Charleroi a déclaré à The Independent qu’il aimerait jouer un jour dans un grand club en Angleterre.

“J’ai parlé à Odion [Ighalo – his international teammate] à propos de ça. Il m’a donné de très bons conseils, c’est une légende et un grand frère. Mon objectif est de jouer dans l’un des plus grands clubs du monde mais maintenant je suis très content à Lille. Ma priorité est de jouer à beaucoup de jeux. Signer pour un grand club et être sur le banc n’est pas excitant pour moi. »

Sa saison à ce jour

Osimhen a marqué 13 buts en championnat en 27 matches, avec cinq autres dans d’autres compétitions. C’est un coureur puissant qui est capable de se mettre derrière les défenses, et c’est un client cool devant le but.

Selon WyScout, il marque en moyenne 0,57 buts attendus par 90 minutes, ce qui est le troisième plus haut de Ligue 1. Cela suggère qu’il se trouve constamment dans de bonnes positions pour marquer des buts. Debout à six pieds un, le Nigérian est une menace considérable dans l’air. Il est impliqué dans une moyenne de 9,89 duels aériens par match, remportant un impressionnant 40,3% d’entre eux.

Si Osimhen signe pour Liverpool, il ne devrait pas tarder à s’intégrer dans leur système de pressage élevé. À Lille, il joue pour une équipe qui appuie sans relâche sur les défenses de l’opposition pour récupérer le ballon en haut du terrain. Ils ouvrent la voie en Ligue Un pour les troisièmes pressions finales (1 242 – une moyenne de 44,36 par match). Lille permet également aux adversaires le deuxième plus bas PPDA (passes par action défensive) de la division, avec une moyenne de 9,31. À titre de comparaison, Liverpool affiche en moyenne 49,1 pressions finales par match et son PPDA autorisé est de 9,1.

