RAPPORT: Liverpool prépare une liste restreinte de trois personnes pour remplacer la responsabilité défensive

WATFORD, ANGLETERRE – 29 FÉVRIER: (LE SOLEIL, LE SOLEIL DIMANCHE) Dejan Lovren de Liverpool montrant son appréciation aux fans à la fin du match de Premier League entre le Watford FC et le Liverpool FC à Vicarage Road le 29 février 2020 à Watford, Royaume-Uni. (Photo de John Powell / Liverpool FC via .)

Liverpool prépare une liste restreinte de trois hommes pour remplacer sa responsabilité défensive Dejan Lovren, selon Patricia Cazón de la publication espagnole AS.

Luttes de Lovren

Dejan Lovren a eu du mal récemment, étant devenu extrêmement vulnérable aux erreurs dans le dos. Le Croate n’a pas eu beaucoup de temps de jeu ces dernières saisons, avec seulement neuf apparitions en championnat en 2019/20 à la suite de ses nombreuses erreurs. Un exemple récent de son erreur défensive est venu plus tôt cette année civile.

Les Reds étaient 2-1 dans leur match nul de la FA Cup contre Shrewsbury Town et ont vu le match avec une équipe affaiblie en raison de l’encombrement des matches. Le gardien de Shrewsbury a botté le ballon sur le terrain et, après avoir rebondi, il a atteint Lovren, avec la tâche de l’éloigner du danger. Le défenseur, cependant, a complètement raté le ballon, permettant à Jason Cummings au but de le mettre dans le fond du filet de Liverpool et de forcer une reprise.

D’autres mésaventures sont survenues dans les matchs, comme leur première défaite en 44 matches de championnat contre Watford. Sa mauvaise performance globale aux côtés sans doute du meilleur défenseur du monde, Virgil van Dijk, est l’une des raisons pour lesquelles Liverpool a raté une saison potentiellement invincible, une autre catastrophe à l’arrière. De nombreux fans appellent maintenant à sa vente, et cela pourrait arriver bientôt selon le rapport.

La liste restreinte de trois hommes

Le premier sur la liste de souhaits de Liverpool est José María Giménez. Bien qu’il soit assez sujet aux blessures, l’Uruguayen pourrait s’avérer un excellent partenaire pour van Dijk. L’arrière central de l’Atletico Madrid, âgé de 25 ans, est très bon en duels aériens et en interceptions, et même si le dépassement n’est pas son meilleur atout, van Dijk peut compenser cela.

Le RB Leipzig Dayot Upamecano est le deuxième nom à figurer. Le Français s’est fait un nom en jouant en Bundesliga, étant le défenseur central du RB Leipzig depuis la fin de la saison 2016/17, alors qu’il n’avait que 18 ans. Il est excellent en tacle et en dépassant un autre de ses points forts, lui et le premier choix néerlandais de Liverpool pourraient développer un excellent partenariat

Enfin, il y a Alessandro Bastoni. Le joueur de 20 ans est le plus jeune de la liste de Jurgen Klopp, mais il laboure régulièrement son métier pour la première équipe de l’Inter Milan. L’Italien a effectué deux périodes de prêt au cours des deux dernières saisons, mais les géants de la Serie A l’ont jugé prêt pour cette campagne. Liverpool pourrait envisager un mouvement pour lui, cependant, à la recherche de quelqu’un pour remplacer Lovren.

