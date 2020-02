RAPPORT: Liverpool s’intéresse à l’étoile montante Todd Cantwell

Todd Cantwell (14) de Norwich City lors du match de Premier League entre Norwich City et Liverpool à Carrow Road, Norwich le samedi 15 février 2020. (Photo de Jon Hobley / MI News / NurPhoto via .)

Liverpool a “intensifié leur intérêt” pour le milieu de terrain de Norwich City, Todd Cantwell, selon David Ornstein de The Athletic. Le rapport indique que les Reds ont été impressionnés par le jeune milieu de terrain après avoir vu ses débuts en Premier League à Anfield. Les autres clubs intéressés incluent Manchester City, Tottenham Hotspur et Manchester United.

Liverpool s’intéresse à Todd Cantwell

Une étoile montante anglaise

Alors que Norwich a connu des difficultés cette saison, Cantwell a été excellent. Il a marqué six fois et enregistré deux passes décisives en 26 matches de Premier League. Seul l’attaquant finlandais Teemu Pukki a plus de buts et de passes décisives cette saison pour les Canaries.

Un des buts de Cantwell restera dans l’esprit des supporters de Liverpool. Le jeune homme a marqué contre Manchester City alors que Norwich a étonné les champions lors d’une victoire 3-2 plus tôt cette saison. C’est une preuve supplémentaire de sa capacité à produire contre les meilleurs côtés.

La seule chose que Cantwell n’a pas encore prouvé, c’est s’il pouvait continuer à impressionner tout en jouant en Europe. Cependant, si sa transition vers la Premier League se passe, les Reds n’ont rien à craindre.

Un autre aspect qui est probablement attrayant pour le manager Jurgen Klopp est la polyvalence de Cantwell. Bien qu’il ait joué sur le côté gauche du milieu de terrain, il peut être efficace dans toutes les positions offensives.

Klopp a eu une autre chance de voir le milieu de terrain de près alors que les Reds battaient Norwich 1-0 samedi. Cantwell a été impressionnant dans la défaite en effectuant deux passes clés et en réussissant dans la majorité de ses dribbles.

De plus, Klopp aurait été heureux de voir la ténacité du milieu de terrain. Cantwell a remporté dix des 14 duels au sol qu’il a contestés. Cela correspond bien au style allemand très pressant.

Et selon Ornstein, l’affichage de Cantwell «a impressionné les membres du [Liverpool] jouer et entraîner le personnel »malgré la perte des Canaries.

De son côté, le manager de Norwich, Daniel Farke, a insisté pour que Cantwell reste à Norwich pendant au moins quelques années de plus. Cependant, il est difficile de voir cela se produire s’ils sont relégués.

Place à Anfield?

Cantwell s’intégrerait très bien à Anfield. Tout d’abord, Liverpool aura besoin de milieux de terrain la saison prochaine.

Adam Lallana devrait quitter le club tandis que Naby Keita a subi des blessures toute sa carrière à Liverpool.

De plus, James Milner vieillit et bien qu’il ait signé un nouveau contrat de deux ans, il est impossible de garantir qu’il maintiendra sa forme en vieillissant. Enfin, Takumi Minamino n’a pas encore eu d’impact à Anfield depuis son déménagement en janvier du RB Salzburg alors qu’il continue de s’adapter à la vie en Angleterre.

En outre, Cantwell aiderait également Liverpool à maintenir son quota local, comme l’exige la Premier League. Bien que les Reds aient plusieurs joueurs clés qui sont britanniques, cela ne fait jamais de mal d’en ajouter un de plus.

Dans l’ensemble, Liverpool peut également s’attendre à obtenir l’homme de Norwich à un bon prix en raison de la relégation imminente du club. Les conserveries sont en bas du tableau et à sept points de la sécurité.

Farke a même admis qu’il faudrait un «miracle» pour que son équipe reste dans la ligue.

Tout cela signifie que si Liverpool veut vraiment Todd Cantwell, alors il n’y a pas grand-chose qui s’oppose à eux.

Photo principale

Intégrer à partir de .