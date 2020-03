RAPPORT: Liverpool toujours en négociations avec Boubakary Soumare malgré la planification de Barcelone

Londres, ANGLETERRE – 10 DÉCEMBRE: (BILD ZEITUNG OUT) Boubakary Soumare de Lille OSC et Ngolo Kante du FC Chelsea bataille pour le ballon lors de l’UEFA Champions League groupe H match entre Chelsea FC et Lille OSC à Stamford Bridge le 10 décembre 2019 à Londres, Royaume Uni. (Photo par TF-Images / .)

Liverpool est toujours en pourparlers avec le milieu de terrain de Lille Boubakary Soumare sur un déménagement dans le Merseyside, malgré le fait que Barcelone prévoit de se faire un plaisir pour le joueur de 21 ans, selon la publication espagnole Sport.

Soumare attire l’intérêt de Liverpool et de Barcelone

Les performances impressionnantes du Français en Ligue 1 ont suscité l’intérêt de certains des meilleurs clubs européens. Liverpool en fait partie et aurait été en négociations avec ses représentants depuis un certain temps. Cependant, ils ne se sont pas encore mis d’accord sur un accord, et Barcelone pourrait planifier un swoop pour sa signature.

Liverpool toujours en négociations avec le Français à la recherche de jeunes

Liverpool est à la recherche de plus de jeunes dans son milieu de terrain, avec Jordan Henderson, James Milner et Georginio Wijnaldum qui ont encore quelques bonnes années en eux. Soumare pourrait fournir la qualité et la longévité dont ils ont besoin. Il est déjà assez bon pour jouer dans l’une des meilleures ligues du monde mais peut également fournir aux Reds un joueur du futur.

Barcelone a besoin d’un milieu de terrain

Barcelone surveillera de nombreux milieux de terrain en vue de la fenêtre de transfert de cet été, et un swoop Soumare est une option.

L’avenir d’Ivan Rakitic est incertain pour le moment, le Croate ayant déclaré qu’il «ne méritait pas une partie du comportement [towards him]». Avec Rakitic mécontent du traitement du club, il semblait prêt pour un départ en janvier, mais avec le déménagement n’ayant pas matérialisé son avenir est toujours très en jeu.

Récemment, il n’a pas été le premier choix des géants catalans, avec seulement dix départs en Liga cette saison.

Arturo Vidal pourrait également partir cet été. Le Chilien a, comme Rakitic, été un joueur marginal, commençant seulement huit fois en Liga cette campagne. Il a fait allusion à un possible départ il y a deux mois, et son avenir en Espagne est également incertain.

Acheter un jeune talent avec l’argent des ventes des deux milieux de terrain pourrait être le meilleur pari du Barça. Les jeunes n’auraient pas la responsabilité d’un joueur de la première équipe pesant sur eux, cependant, ils auraient une expérience au plus haut niveau.

