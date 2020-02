RAPPORT: Loris Karius de retour à Liverpool

le gardien de but Loris Karius de Besiktas JK lors du match turc de Spor Toto Super Lig entre Besiktas AS et Demir Grup Sivasspor au Vodafone Park le 19 janvier 2020 à Istanbul, Turquie (Photo par ANP Sport via .)

Loris Karius devrait revenir à Liverpool cet été, selon James Pearce de The Athletic. L’Allemand est actuellement prêté à Besiktas, bien que le club turc aurait décidé de ne pas activer son option d’achat.

Loris Karius de retour à Liverpool

Besiktas choisit de ne pas activer l’option d’achat de Loris Karius

Loris Karius a passé les deux dernières saisons en prêt à Besiktas. Il a quitté Liverpool suite à ses erreurs en finale de la Ligue des champions en 2018. Les Reds ont ensuite signé Alisson de Roma après le spectacle d’horreur de Karius à Kiev et n’ont pas regardé en arrière.

Karius a réalisé un bon niveau pour le club turc, malgré quelques hurleurs. Sa situation personnelle au club n’a pas été excellente, son ancien manager l’appelant publiquement pour le manque de forme de l’équipe. Karius a également eu des problèmes avec le refus du club de payer son salaire.

Quel avenir pour Loris Karius?

Il semble clair que l’Allemand ne reviendra pas définitivement à Liverpool. Les Reds ont Alisson entre les manches et il est sans doute le meilleur du monde. Adrian a également bien performé en tant que remplaçant, il y a donc peu d’espoir que Karius réintègre l’équipe de Klopp.

Liverpool aurait décidé de ne pas prêter l’Allemand à Besiktas pour une troisième saison. Le club turc a la possibilité d’acheter le gardien de but, mais ne semble pas prêt à l’activer. Liverpool va s’asseoir et discuter de l’avenir du joueur avec lui et ses représentants.

Aucun concurrent clair pour sa signature n’est encore apparu, bien qu’il puisse bénéficier d’un retour en Allemagne. Avant de signer pour Liverpool, il a été nommé deuxième meilleur gardien de but de la ligue et un retour dans un environnement familier pourrait lui donner confiance. Pour l’instant, Karius est sur le point de retourner à Liverpool pour l’entraînement de pré-saison.

Photo principale

Intégrer à partir de .