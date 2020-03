RAPPORT: l’UEFA demande 275 millions de livres sterling pour retarder l’Euro 2020

DUIVENDRECHT, PAYS-BAS – 10 DÉCEMBRE: (BILD ZEITUNG OUT) Le drapeau de l’UEFA est vu pendant le match de l’UEFA Youth League entre l’Ajax Amsterdam U19 et le FC Valencia U19 le 10 décembre 2019 à Duivendrecht, Pays-Bas. (Photo par TF-Images / .)

Selon un rapport de David Ornstein, l’UEFA va exiger une somme de 275 millions de livres sterling pour reporter l’UEFA Euro 2020.

La pandémie de coronavirus a fait peur au cœur des organismes de football du monde entier. Les compétitions européennes ne font pas exception.

La Ligue des champions et la Ligue Europa ont été suspendues. De plus, de nombreuses ligues, dont la Ligue 1, la Bundesliga et la Serie A, ont des matchs de football suspendus dans un avenir prévisible. La Premier League, en particulier, a également suspendu les matchs.

Pour cette raison, l’UEFA estime que les frais époustouflants sont ce qu’il en coûtera pour reporter la compétition.

L’UEFA demandera de l’argent pour reporter la compétition internationale d’élite en Europe

L’UEFA veut toujours que les compétitions soient terminées

Ornstein déclare que la priorité de toutes les personnes impliquées dans les ligues et les clubs pouvant être sollicitées est que les compétitions de cette saison soient terminées.

Ils préfèrent faire cela plutôt que d’interrompre complètement les compétitions. Il semble que les gens de l’UEFA voient peu d’intérêt à déclarer la saison «nulle et non avenue». Les défis juridiques à suivre causeraient trop de problèmes.

Les mêmes défis se poseraient s’ils déclaraient la saison finale avec le classement actuel de chaque ligue. Avec autant d’équipes dans autant de ligues dans des batailles de relégation serrées, cette décision est injuste.

Il y a encore de l’espoir pour ces équipes

De nombreuses ligues et leurs clubs concurrents gardent l’espoir de pouvoir terminer leurs saisons en mai ou juin.

Il existe des plans et des calendriers potentiels qui pourraient fonctionner en faveur de tous. Beaucoup espèrent que COVID-19 passera à temps pour que la saison se termine avant la fin juin. Mais cela est peu probable.

Il est probable que les organes directeurs attendent que le virus passe. Cela inciterait les ligues à terminer leurs saisons davantage vers la fin de l’année. Le seul problème avec cela est que les horaires pour la saison après celle-ci seront relativement ridicules.

L’Euro 2020 sera-t-il reporté?

Les organes directeurs de l’UEFA envisagent la possibilité de reporter la compétition de 12 mois à juin 2021.

Ornstein déclare que cette situation sera relayée aux parties prenantes du football européen lors de réunions d’urgence le mardi 17 mars 2020. Ils discuteront de ce qui doit être fait ensuite.

S’il est décidé que les Championnats d’Europe doivent être reportés, alors de nombreuses ligues et clubs majeurs devront payer des sommes importantes pour le bien de toutes les personnes impliquées.

