Rapport: Man Utd prêt à faire un autre pas pour un vétéran défenseur

Date de publication: samedi 21 mars 2020 2:48

Manchester United devrait faire un autre pas pour un vétéran de l’Inter Milan Diego Godin.

alors Uni Le patron Jose Mourinho a tenté de signer le défenseur central expérimenté en 2018, Godin confirmant l’été dernier qu’il avait refusé de déménager à Old Trafford.

«J’ai refusé une offre de Manchester United il y a un an parce que j’ai décidé de rester à l’Atletico Madrid. Maintenant – un an plus tard – il est temps de partir », a-t-il poursuivi», a déclaré Godin.

«Pour être simple, je suis capitaine de l’équipe, je suis ici depuis de nombreuses années. Nous ne sommes pas parvenus à un accord pour continuer, alors mon étape ici est terminée. »

Le joueur de 34 ans a en effet décidé de rejoindre l’Inter d’Antonio Conte au San Siro l’été dernier pour un contrat de trois ans, mais on parle déjà de la star uruguayenne.

La publication italienne Corriere Dello Sport affirme qu’Ole Gunnar Solskjaer est intéressé à le conduire à Old Trafford.

SempreInter affirme que l’Inter “envisage l’avenir du défenseur uruguayen Diego Godin, suite à l’impact relativement modéré du joueur sous la direction de l’entraîneur Antonio Conte”.

L’arrière central n’a commencé que 11 fois sur 25 aux côtés de Stefan De Vrij et Milan Skriniar cette saison.

Le vétéran a eu du mal à s’adapter à la défense de Conte à trois et a souvent vu le défenseur italien de 20 ans, Alessandro Bastoni, le précéder.

Le rapport affirme que l’Inter suit le défenseur de Hellas Verona, âgé de 20 ans, Marash Kumbulla, et pourrait le signer en remplacement cet été.

Valence est également intéressé par Godin, mais United sera confiant de battre la Liga à sa signature.

United a clairement fait savoir qu’il poursuivra sa reconstruction cet été et un autre défenseur central sera ciblé avec Chris Smalling prêté à l’avenir de Roma et Phil Jones.