RAPPORT: Manchester United a donné un coup de pouce à Harry Kane Chase

Manchester United a reçu un coup de pouce dans sa poursuite de Harry Kane, selon Sky Sports. Les Red Devils sont à la recherche d’un attaquant avant la fenêtre de transfert d’été.

Bien que le Coronavirus ait frappé durement le monde du football, les rumeurs de transfert continuent à arriver de manière épaisse et rapide, et de nombreux développements se sont produits récemment concernant l’intérêt de Barcelone pour Lautaro Martinez. Mundo Deportivo en Espagne affirme que les géants catalans sont plus proches que jamais de signer l’attaquant argentin. Si cet accord devait aller de l’avant, l’Inter Milan chercherait un remplaçant et l’avant-centre de United Anthony Martial est en haut de leur liste.

Martial a impressionné cette saison. Sa forme de marquer des buts a été bonne, mais il a également aidé les autres, avec une influence positive sur Marcus Rashford. L’Anglais était une ombre de lui-même lors de la blessure aux ischio-jambiers de Martial en septembre, mais après son retour, Rashford est soudainement revenu à sa forme caractéristique et fantastique.

Martial serait un excellent ajout à l’équipe de l’Inter, en particulier pour jouer aux côtés de son ancien coéquipier Romelu Lukaku, et serait un autre joueur de United pour rejoindre les hommes d’Antonio Conte, Lukaku, Alexis Sanchez et Ashley Young ayant fait le pas au cours de la dernière année.

Si le joueur de 24 ans quittait Old Trafford, les Red Devils chercheraient un remplaçant approprié. Kane est sur leur liste restreinte.

Commentaires de Kane parlant à Jamie Redknapp



Le spécialiste de Sky Sports, Jamie Redknapp, a récemment discuté des ambitions avec Harry Kane.

Interrogé sur ses intentions de rester à Tottenham Hotspur pour toute sa carrière, l’Anglais a déclaré qu’il voulait être l’un des meilleurs joueurs du monde et que si les Spurs lui interdisaient de le faire, il chercherait ailleurs.

“C’est une de ces choses, je ne pouvais pas dire oui, je ne pouvais pas dire non. J’adore les Spurs, j’aimerai toujours les Spurs. Mais c’est une de ces choses – j’ai toujours dit que si je ne pense pas que nous progressions en équipe ou que nous allions dans la bonne direction, alors je ne suis pas quelqu’un pour rester là-bas pour le plaisir », dit-il m’a dit.

«Tout dépend de ce qui se passe en équipe et de la façon dont nous progressons en équipe. Ce n’est donc pas certain que je vais y rester pour toujours – mais ce n’est pas non plus. “

