RAPPORT: Manchester United à Hijack Barcelona Lautaro Martinez prévoit

TURIN, ITALIE – 08 mars: Lautaro Martínez du FC Internazionale en action lors du match de Serie A entre la Juventus et le FC Internazionale joué à huis clos au stade Allianz après que le gouvernement italien a publié une liste de nouvelles lignes directrices pour aider à arrêter la propagation du Coronavirus COVID-19 le 8 mars 2020 à Turin, Italie. (Photo par Claudio Villa – Inter / Inter via .)

Manchester United est prêt à détourner les plans de Lautaro Martinez de Barcelone, selon Daniel Blackham de l’Express.

Impressionnant en Serie A

Lautaro Martinez est devenu un élément essentiel de l’équipe de l’Inter Milan depuis son arrivée au Racing Club en 2018. L’attaquant argentin a marqué 12 fois en Serie A cette saison, aux côtés de l’ancien homme-Uni Romelu Lukaku, et a également impressionné en Ligue des champions, avec cinq buts en six apparitions.

Il a montré sa capacité de finition impeccable, entre autres compétences, ce qui a attiré Barcelone et Manchester United. Ces deux équipes veulent un attaquant et les deux semblent prêts à signer pour le joueur de 22 ans.

Barcelone veut un attaquant

Barcelone cherche désespérément un attaquant, avec Antoine Griezmann, qui a rejoint l’Atletico Madrid l’été dernier, comme s’il allait partir après une saison décevante.

Martinez pourrait être la personne idéale pour eux, étant un homme très habile, mais aussi jeune et prometteur. Il rejoindrait Ansu Fati comme l’un des talents les plus prometteurs du monde et pourrait devenir le meilleur attaquant d’Europe.

United également sur le marché de l’avant-centre

Manchester United est également à la recherche d’un avant-centre.

Après avoir tenté d’en signer un en janvier, ils ont réussi à conclure un accord de prêt avec Odion Ighalo, et bien qu’il ait défié toutes les attentes, il est peu probable qu’il puisse être assez bon pour commencer régulièrement.

Martinez serait une signature fantastique, compatible avec la reconstruction basée sur la jeunesse de United et un buteur éprouvé.

Pourquoi Manchester United pourrait détourner les plans de Barcelone

Le Coronavirus ayant durement frappé l’Europe continentale, tous les clubs rencontrent des difficultés financières. Le Barça ne fait pas exception à la règle après avoir récemment réduit ses salaires de 70%.

Les géants catalans hésitent à respecter la clause de libération de 92 millions de livres sterling de Martinez, maintenant que ce virus a pris le contrôle de l’Europe, et avec l’Inter pas intéressé par un accord de swap, United peut se faufiler et signer l’Argentine.

