RAPPORT: Manchester United a remis un autre coup de pouce au transfert de Jadon Sancho

Manchester United a reçu un autre coup de pouce au transfert de Jadon Sancho, selon Sky Sports.

Excellentes performances

Jadon Sancho a admirablement performé pour le Borussia Dortmund cette saison. L’ailier anglais compte 14 buts (troisième en Bundesliga), 15 passes décisives (deuxième en championnat) et son engagement direct dans les buts le place au premier rang de la première division allemande.

De plus, son nombre de passes décisives est le troisième plus élevé des cinq premières ligues européennes.

Pour un jeune de 20 ans, ce sont des statistiques remarquables, et il ne fera probablement que s’améliorer à partir d’ici.

Cela a suscité beaucoup d’intérêt de toute l’Europe, et Manchester United est en première ligne. Bien que des frais de transfert de 120 millions de livres sterling briseraient le record de leur club, United est toujours confiant de pouvoir signer Sancho en été et est prêt à débourser de l’argent.

S’adapter à la reconstruction

Si United parvient à attirer l’attaquant de 20 ans à Old Trafford, il s’adapterait parfaitement à leur reconstruction.

Premièrement, il est jeune et britannique, deux des caractéristiques que le manager Ole Gunnar Solskjaer recherche le plus. Les goûts de Jack Grealish, Jude Bellingham et James Maddison, qui sont des cibles du côté de Manchester, correspondent également à ces catégories, et ils ne sont que quelques-uns des nombreux.

Deuxièmement, il est rapide et ajouterait encore plus de rythme à l’attaque électrique de United. Les goûts de Marcus Rashford, Anthony Martial et Daniel James s’éclairent tous rapidement, et l’acquisition de Sancho ne ferait qu’ajouter à cela parfaitement.

Enfin, les Red Devils ont besoin d’un ailier droit. Bien que James puisse jouer là-bas, il n’est pas un joueur pleinement développé et peut également jouer à gauche. Sancho a montré sa maturité et sa capacité à marquer de nombreux buts et passes décisives et serait un ajout fantastique à l’équipe de United.

Boost de transfert Jadon Sancho le plus récent

Selon le rapport, le Borussia Dortmund ne prévoit pas de faire obstacle à Sancho s’il souhaitait partir en été, un énorme coup de pouce pour United.

Bien que Chelsea soit parmi les clubs qui ont également la possibilité de signer le jeune, United semble être en tête du peloton, et avec des négociations sur les frais de transfert qui semblent assez simples, cet accord pourrait être conclu bientôt.

