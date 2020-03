RAPPORT: Manchester United a remis un énorme coup de pouce dans le but de garder Paul Pogba

MANCHESTER, ANGLETERRE – 11 mars: Manager Ole Gunnar Solskjaerof Manchester United en action lors d’une première session de formation en équipe au complexe de formation Aon le 11 mars 2020 à Manchester, en Angleterre. (Photo de Matthew Peters / Manchester United via .)

Manchester United a reçu un énorme coup de pouce dans sa tentative de garder Paul Pogba, selon Jack Otway de l’Express.

La carrière de Paul Pogba à Manchester United jusqu’à présent

Le temps de Pogba à United a été très incohérent. Il est passé par l’académie avant de rejoindre les géants de la Serie A Juventus lorsque son contrat a expiré en 2012. Son ascension incroyable vers l’un des meilleurs milieux de terrain du monde à Turin a suscité l’intérêt de nombreux clubs d’élite européens, et United en faisait partie.

Les Red Devils se sont jetés sur Pogba, concluant un accord pour lui qui a coûté un record mondial de 89 millions de livres sterling. Il n’a cependant pas eu l’impact qu’ils auraient espéré.

Le Français entra et montra immédiatement sa classe, mais il montra aussi autre chose; incohérence. La signature du record du club de United a eu du mal à se blesser depuis son arrivée et n’a pas réussi à mettre en forme une forme comme il l’avait fait en Italie, jusqu’à la saison dernière.

Bien qu’il ait sous-performé au cours des derniers mois de Jose Mourinho, la nomination d’Ole Gunnar Solskjaer l’a rajeuni. Le joueur de 27 ans a marqué treize buts et aidé neuf fois en 2018/19, et semblait commencer à montrer constamment la qualité qu’il avait en lui.

Cette saison, cependant, il a subi une blessure récurrente à la cheville et n’a réussi que huit apparitions dans toutes les compétitions.

Bruno Fernandes et une équipe United prometteuse ont rendu les Red Devils beaucoup plus attrayants pour Pogba, mais il veut toujours partir. Cependant, cela ne sera pas facile en été.

Équipes intéressées sans les fonds nécessaires

Le Real Madrid et la Juventus, qui souhaiteraient tous les deux que Pogba joue pour eux la saison prochaine, ont été durement touchés par le Coronavirus.

L’Espagne a énormément souffert de cela, et comme le Real a offert son stade pour aider à faire face à la pandémie, cela est extrêmement mauvais pour sa situation financière.

C’est une histoire similaire pour la Juve, l’Italie étant le pays le plus touché en termes de décès. Cela leur fera encore plus mal que Los Blancos et rendra extrêmement difficile le financement d’un transfert de 100 millions de livres sterling cet été.

