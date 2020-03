RAPPORT: Manchester United affrontera le Real Madrid à la poursuite de Donny van de Beek

HEERENVEEN, PAYS-BAS – 7 mars: Donny van de Beek d’Ajax lors du match de l’Eredivisie hollandaise entre SC Heerenveen v Ajax au stade Abe Lenstra le 7 mars 2020 à Heerenveen Pays-Bas (photo par Angelo Blankespoor / Soccrates / .)

Manchester United devrait rivaliser avec le Real Madrid dans sa quête de la star de l’Ajax Donny van de Beek, selon Jonathon Spencer du Daily Mail.

Manchester United affrontera le Real Madrid à la poursuite de Donny van de Beek

Accord de Van de Beek avec le Real Madrid

Selon la publication espagnole Marca, van de Beek a conclu un accord avec Los Blancos il y a des mois, mais la partie espagnole n’a pas réussi à lever les fonds nécessaires pour que le transfert soit effectué. Ils devaient vendre James Rodriguez et Gareth Bale, mais faute de quoi, ils n’ont pas pu conclure la transaction. Marca déclare également que United ne pourrait réussir dans sa poursuite du milieu de terrain de l’Ajax que si le Real renonçait à son accord avec le Néerlandais.

Construire un côté gagnant

Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer cherchent à reconstruire une équipe gagnante, dans le but de disputer le titre en 2022. Le Norvégien a déjà signé cinq joueurs chez United, qui devraient tous jouer un rôle majeur dans leur avenir, et tous qui ont eu beaucoup de succès à part entière. Solskjaer cherchera à poursuivre dans cette voie avec United lié à de nombreux talents de haut niveau, van de Beek étant l’un d’entre eux. Bien qu’il soit un joueur de classe, la question demeure de savoir si United a besoin de lui.

Manchester United à Rival Real Madrid à van de Beek, mais en ont-ils besoin?

Dans sa dernière déclaration, Manchester United a déclaré que sa situation financière n’était pas particulièrement saine. Un paiement initial exigé lors du transfert de Harry Maguire n’a pas aidé la situation, et ils devront faire attention à leur argent cet été. Dans cet esprit, et l’ajout de Bruno Fernandes ayant rempli leur position de milieu de terrain offensif, il y a sûrement des problèmes plus urgents pour les Red Devils, comme l’aile droite. Cela ferait de l’achat du Hollandais un luxe plutôt qu’une nécessité. Alors que Manchester United tentera de battre le Real Madrid à la poursuite de Donny van de Beek, ce n’est peut-être pas la meilleure idée compte tenu de leur dilemme financier et d’autres besoins.

Photo principale

Intégrer à partir de .