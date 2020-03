RAPPORT: Manchester United cherche à signer le milieu de terrain défensif Denis Zakaria

MOENCHENGLADBACH, ALLEMAGNE – 07 DÉCEMBRE: Alphonso Davies du FC Bayern Muenchen se bat pour la possession avec Denis Zakaria du Borussia Moenchengladbach pendant le match de Bundesliga entre le Borussia Moenchengladbach et le FC Bayern Muenchen au Borussia-Park le 07 décembre 2019 à Moenchengladbach, Allemagne. (Photo de Frédéric Scheidemann / Bongarts / .)

Manchester United cherche à recruter le milieu de terrain défensif suisse Denis Zakaria, selon l’Express.

Qui est Denis Zakaria?

Denis Zakaria a montré beaucoup de promesses en Bundesliga cette saison. Il est un milieu de terrain défensif de 23 ans qui joue actuellement pour le Borussia Mönchengladbach et a été particulièrement impressionnant cette campagne.

Il a rejoint Die Fohlen à l’été 2017 et est depuis devenu un débutant régulier pour la tenue allemande. Cette saison a cependant été plus réussie pour l’international suisse. Il a semblé dominant au milieu du parc et les a aidés à la 4e place et à une éventuelle aventure en Ligue des champions pour la saison prochaine.

Malgré son aide, Zakaria ne sera peut-être pas là avec eux la saison prochaine, avec l’intérêt suscité par des équipes comme les géants allemands du Bayern Munich et les Red Devils.

Pourquoi Manchester United cherche-t-il à signer ce milieu de terrain défensif?

Manchester United a besoin d’un milieu de terrain défensif pour aider à la reconstruction qui s’y déroule actuellement. Les Red Devils cherchent à se battre pour le titre d’ici 2022, et le manager Ole Gunnar Solskjaer construit une équipe jeune avec cet objectif. Après avoir déjà signé, selon Ryan Giggs, “ un jeune Cristiano Ronaldo ”, dans Daniel James, les joueurs vedettes Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka et Bruno Fernandes sur des offres permanentes, ainsi que nourrir Brandon Williams et Mason Greenwood en premier – Joueurs d’équipe, Solskjaer cherchera à poursuivre son succès avec Zakaria.

United a raté la signature du milieu de terrain de l’Atletico Madrid Rodri l’été dernier à Manchester City, ses voisins bruyants. Avec un Nemanja Matic vieillissant, le seul autre véritable milieu de terrain défensif, les Red Devils doivent en acheter un. Scott McTominay est également capable de jouer là-bas, mais il est à l’aise dans un rôle plus central. Zakaria pourrait fournir à Manchester United un milieu de terrain défensif jeune mais de qualité, qui pourrait être une star de l’avenir.

