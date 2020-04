RAPPORT: Manchester United donne de l’espoir à Chase pour le duo de Bournemouth Josh King et Callum Wilson

SOUTHAMPTON, ANGLETERRE – 20 SEPTEMBRE: Callum Wilson de l’AFC Bournemouth célèbre après avoir marqué le troisième but de son équipe avec Joshua King de l’AFC Bournemouth lors du match de Premier League entre Southampton FC et AFC Bournemouth au St Mary’s Stadium le 20 septembre 2019 à Southampton, Royaume-Uni . (Photo par Alex Pantling / .)

Manchester United a donné de l’espoir dans sa poursuite du duo de Bournemouth Joshua King et Callum Wilson alors que les Cerises mettent fin à leurs dépenses de politique de transfert, selon Alan Nixon de The Sun.

Manchester United donne de l’espoir à Chase pour Josh King et Callum Wilson

À la recherche d’un attaquant

Les Red Devils recherchent un attaquant dans la fenêtre de transfert d’été.

L’attaquant actuel Anthony Martial n’est pas, malgré sa qualité incontestable, un attaquant clinique. Il pourrait également partir cet été, l’Inter Milan le regardant en remplacement de Lautaro Martinez, qui pourrait se rendre à Barcelone.

Odion Ighalo, qui est actuellement prêté à Old Trafford par le côté chinois de Shanghai Greenland Shenhua, est une autre option pour le côté de Manchester. Bien qu’il ait prouvé sa capacité à marquer des buts, il est très peu probable qu’il possède la qualité nécessaire pour être le meilleur buteur de Manchester United, il faudra donc peut-être chercher ailleurs.

Harry Kane a été l’un des meilleurs candidats, ayant marqué régulièrement pour Tottenham Hotspur au cours des dernières années, mais un prix de 200 millions de livres sterling semble un peu extrême.

La star de Wolverhampton Wanderers Raul Jiménez est une autre option. Cependant, il a exprimé son désir de rester à Molineux, et avec un contrat à long terme, il est peu probable qu’ils le laissent partir.

Intérêt pour Callum Wilson

Ils ont rencontré deux autres options: la paire de Bournemouth.

Les Red Devils ont presque signé King en janvier, mais après la fin de l’accord, ils se sont tournés vers l’ancien homme de Watford, Ighalo.

Cependant, ils admirent le couple depuis un certain temps et ont maintenant de l’espoir dans leur poursuite. Bien qu’ils ne soient pas de qualité difficile, Wilson et King pourraient être un remplaçant intérimaire de Martial, s’il devait partir, alors qu’ils poursuivaient une poursuite plus pressante, celle d’Erling Braut Håland.

