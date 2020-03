RAPPORT: Manchester United en pourparlers avec l’agent de Jadon Sancho

MOENCHENGLADBACH, ALLEMAGNE – 07 mars: (BILD ZEITUNG OUT) Jadon Sancho du Borussia Dortmund est assis sur le banc avant le match de Bundesliga entre le Borussia Moenchengladbach et le Borussia Dortmund au Borussia-Park le 7 mars 2020 à Moenchengladbach, en Allemagne. (Photo par Alex Gottschalk / DeFodi Images via .)

Manchester United est en pourparlers avec l’agent de Jadon Sancho, selon le journaliste Fabrizio Romano sur Twitter.

Manchester United en pourparlers avec l’agent de Jadon Sancho

Attirer l’intérêt

Les clubs les plus élitistes d’Europe surveillent Sancho. Le Real Madrid et Barcelone sont intéressés par le joueur de 20 ans, mais Manchester United et Chelsea ont émergé comme favoris, Sancho préférant revenir dans son Angleterre natale.

Chelsea aime l’ailier né à Londres et souhaite le ramener dans sa ville d’enfance. Ils sont prêts à se séparer de la grosse somme d’argent qu’il faudrait pour persuader le Borussia Dortmund de le lâcher, et il serait un énorme ajout au jeune club de Frank Lampard et à son amélioration rapide à Chelsea.

United a également surveillé de près l’Anglais et semble mener la course à sa signature. Comme Chelsea, l’équipe de United est pleine de jeunes et Sancho s’intégrerait parfaitement à Old Trafford.

Pourquoi Manchester United veut Sancho

En accord avec les critères jeunes et britanniques des Red Devils pour les joueurs qu’ils essaient de signer pour leur reconstruction, Sancho serait un ajout fantastique au côté de United. Son rythme est un grand atout, car il fonctionnerait avec ses collègues attaquants pacy, Anthony Martial, Marcus Rashford et Daniel James, mais sa capacité technique est également de classe mondiale. Le joueur de 20 ans a 29 contributions directes aux buts cette saison, montrant sa classe. Étant si jeune, il s’améliorera encore plus.

Plus de détails sur le Tweet de Romano

En plus de dire que United est en pourparlers avec l’agent de Sancho, le tweet de Romano avait d’autres contenus. Dortmund a déclaré qu’il n’allait pas changer le prix de l’Anglais à cause du Coronavirus, voulant pas moins de 110 millions d’euros pour lui. Malgré les perspectives positives pour les fans de United, les Red Devils n’ont pas encore lancé d’offre officielle pour Sancho, et, comme pour tous les transferts d’argent, ce ne sera pas un accord qui évolue rapidement.

Photo principale

Intégrer à partir de .