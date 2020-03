RAPPORT: Manchester United en pourparlers avec Thomas Lemar

MADRID, ESPAGNE – 08 FÉVRIER: (BILD ZEITUNG OUT) Thomas Lemar de l’Atletico de Madrid regarde avant le match de Liga entre le Club Atletico de Madrid et Granada CF à Wanda Metropolitano le 8 février 2020 à Madrid, Espagne. (Photo par Alejandro / DeFodi Images via .)

Manchester United est en pourparlers avec Thomas Lemar, selon Alex Dicken du Manchester Evening News.

Près de rejoindre Liverpool et Arsenal

Lemar pourrait enfin obtenir son transfert en Premier League après qu’un transfert à destination de Liverpool ne se soit jamais concrétisé.

À l’été 2017, nous avons été très proches de rejoindre Liverpool et Arsenal.

Le jour de l’échéance, les deux clubs se battaient pour obtenir sa signature, le Français étant aligné en remplacement en cas de départ des joueurs. Arsenal a dû vendre Alexis Sanchez à Manchester City, tandis que le départ de Philippe Coutinho de Liverpool aurait incité l’équipe du Merseyside à acheter l’attaquant de Monaco.

Le joueur de 24 ans voulait cependant déménager en Angleterre, avec Liverpool son option préférée, car Arsenal a refusé de vendre Sanchez à City sans son arrivée, et les Reds ne correspondraient pas à la valorisation de 92 millions de livres sterling de Monaco, un mouvement à travers les Anglais La chaîne n’est jamais arrivée.

Décevant pour l’Atletico Madrid

Lemar est extrêmement pauvre depuis son transfert d’argent en Espagne en 2018. Il n’a marqué que trois buts lors de ses 67 matches là-bas et n’a certainement pas respecté des frais de transfert de plus de 50 millions de livres sterling.

Le manager de Madrid, Diego Simeone, a admis dans une interview que le joueur de 24 ans “n’avait pas été à la hauteur des attentes”. Ses mauvaises statistiques parlent d’elles-mêmes. Cependant, un déménagement en Premier League pourrait être ce dont il a besoin pour mettre son drame de la date limite précédent derrière lui et se concentrer sur le football.

Manchester United est actuellement en pourparlers avec le Français, selon des informations. Ils rejoignent Arsenal, Chelsea et Tottenham dans la course à sa signature, mais ils semblent être au stade le plus avancé des négociations.

S’il rejoint Manchester United, il n’est pas certain où il jouera. Marcus Rashford s’est fermement établi comme l’ailier gauche de premier choix des Red Devils, la position dans laquelle Lemar est le plus à l’aise.

Bien qu’il soit capable de jouer à droite de l’attaque, le Français y est beaucoup moins expérimenté, et compte tenu de ses performances en Liga, il ne pourra peut-être pas occuper ce poste malgré tout.

