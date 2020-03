RAPPORT: Manchester United envisage de déménager pour Harry Kane de Tottenham

Crédit photo: .

Manchester United envisage une décision pour l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane, selon le Manchester Evening News.

Manchester United envisage de déménager pour Harry Kane

Liens précédents

Plusieurs fois avant cela, Kane a été lié à United. Il y avait auparavant un potentiel pour eux de battre les frais de transfert alors records du monde pour débarquer l’Anglais, cependant, l’accord ne s’est jamais concrétisé.

La différence entre ces occasions et cela, cependant, est que Kane serait maintenant heureux de quitter les Spurs. Il ne voudrait pas subir une nouvelle reconstruction au club et ne cherche pas à renouveler son contrat dans le nord de Londres. Il peut être ouvert à un déplacement vers le nord, avec United une option considérable.

Les problèmes de Tottenham

Tottenham n’a pas particulièrement bien joué récemment. Depuis la blessure de Kane, et plus récemment celle de Son Heung-min, ils ont manqué de netteté en attaque, et avec la paire qui ne devrait pas revenir avant au moins un mois, les Spurs pourraient avoir des ennuis.

En outre, leur style de jeu sous Jose Mourinho a été moins que souhaitable à regarder, comme dans de nombreux anciens clubs portugais, mais cela ne s’est pas encore traduit par une forme de succès à Londres.

Manchester United considère que le déménagement avec de nouveaux joueurs est une nécessité

Manchester United sera sûrement actif dans le mercato d’été 2020. Les deux premières fenêtres d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que patron de United ont vu les joueurs entrer et réussir, et les fans espèrent plus de la même fois cette fois-ci. Kane n’est pas non plus le seul joueur à avoir des liens actuels avec les Red Devils.

La position d’attaquant est toutefois l’une des positions les plus faibles de United. L’actuel attaquant Anthony Martial est également capable de jouer sur l’aile, et Kane pourrait se glisser entre le Français et Marcus Rashford, qui devrait se remettre d’une blessure d’ici la fin de la saison.

Bien que Kane puisse être le meilleur buteur de United, il peut ne pas correspondre à son style de jeu. Les Red Devils ont utilisé des tactiques de contre-attaque cette saison en raison de leur grande vitesse. Cependant, Kane ne possède pas une grande vitesse et peut avoir des difficultés dans ce système.

Cependant, Kane est un attaquant éprouvé et semble ouvert à un déménagement à United. A ce stade, tout est possible.

