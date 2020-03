RAPPORT: Manchester United et Arsenal intéressés par Barcelone envisagent la vente d’Antoine Griezmann

BARCELONE, ESPAGNE – 7 mars: Antoine Griezmann # 17 de Barcelone et Lionel Messi # 10 de Barcelone pendant l’échauffement de l’équipe avant le Barcelone V Real Sociedad, match de saison régulière de la Liga à l’Estadio Camp Nou le 7 mars 2020 à Barcelone, Espagne. (Photo de Tim Clayton / Corbis via .)

Manchester United et Arsenal sont intéressés alors que Barcelone envisage la vente d’Antoine Griezmann, selon Sport.

Un coup de Premier League?

Griezmann a révélé dans une interview au cours de l’été qu’il avait presque déménagé en Premier League, mais qu’il “s’amusait trop en Liga” pour partir.

Il a rejoint Barcelone l’été dernier mais pourrait être placé pour une sortie surprise, n’ayant pas été impressionnant pour les géants catalans. Arsenal et Manchester United font partie de ses nombreux admirateurs dans l’élite anglaise, et une décision pourrait être envisagée après ne pas avoir respecté ses normes précédentes à Barcelone.

Barcelone pourrait le vendre pour lever des fonds avec Manchester United et Arsenal intéressés

Bien qu’ils soient peut-être l’un des clubs les plus riches du monde, même Barcelone souffre de la pandémie de coronavirus. Les répercussions financières du virus seront énormes et Barcelone devra peut-être faire plus que ce qu’il pensait pour financer une décision de retour de Neymar.

Le Brésilien a quitté le Camp Nou pour un montant record il y a trois ans. Bien qu’il ait été bon pour le nouveau club du Paris Saint-Germain, il n’a pas atteint les mêmes sommets qu’en Espagne. Le joueur de 28 ans aurait désespérément besoin d’un retour à Barcelone, et ils essaieront de le faire cet été.

Arsenal a besoin d’un attaquant

Le joueur vedette et co-capitaine Pierre-Emerick Aubameyang semble prêt à quitter Londres cet été. Il est le deuxième meilleur buteur de la Premier League et le meilleur pour la neuvième place d’Arsenal. L’attaquant gabonais a suscité l’intérêt de nombreux clubs, dont United et le Barça, et semble être sur le point de sortir cet été. Les offres seraient de l’ordre de 50 millions de livres sterling et les Gunners auront besoin d’un remplaçant, comme Griezmann.

United recherche également un buteur

Manchester United recherche également quelqu’un pour jouer au top. Après l’aile droite, l’attaquant est la première priorité des Red Devils, et Griezmann pourrait en fournir. Il a montré qu’il était capable dans les meilleures ligues, et bien qu’il ait eu du mal à s’adapter à la vie à Barcelone, un passage en Premier League pourrait être exactement ce dont le Français a besoin.

