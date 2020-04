RAPPORT: Manchester United finalise le transfert de Jack Grealish

LEICESTER, ANGLETERRE – 09 MARS: Jack Grealish d’Aston Villa lors du match de Premier League entre Leicester City et Aston Villa au King Power Stadium le 9 mars 2020 à Leicester, Royaume-Uni. (Photo de James Williamson – AMA / .)

Manchester United finalise un accord pour Jack Grealish, selon le journaliste français Manu Lonjon.

Manchester United finalise le transfert de Jack Grealish

Intérêt marqué

Manchester United poursuit Jack Grealish depuis un certain temps. Il y a eu des rumeurs d’intérêt pour lui pendant presque toute la saison. Les rumeurs ont récemment augmenté, et Lonjon pense qu’ils sont en train de finaliser l’accord.

Ole Gunnar Solskjaer est un admirateur

Le meneur de jeu d’Aston Villa a impressionné Ole Gunnar Solskjaer avec son but contre eux lors d’un match nul 2-2 entre les deux clubs en novembre. Grealish est également jeune et britannique, ce qui signifie qu’il correspondrait aux critères idéaux de United pour les signatures dans leur reconstruction.

L’Anglais pourrait également renforcer ses options au milieu de terrain. La compétition pour les places a aidé les Red Devils cette saison. Luke Shaw, qui était dans une mauvaise forme avant la percée de Brandon Williams en équipe première, joue maintenant comme un arrière gauche de première classe.

Pourquoi un transfert uni pour Jack Grealish peut ne pas avoir de sens

En dépit de son talent et de sa nationalité, un déménagement à gros budget pour Jack Grealish n’est peut-être pas la meilleure utilisation de leurs finances.

United a récemment déclaré que sa situation financière était loin d’être idéale, et avec d’autres transferts apparemment supérieurs à celui de Grealish, sa signature pourrait ne pas être une priorité.

Avec Bruno Fernandes arrivé en janvier, il s’est maintenant fermement établi comme le milieu de terrain offensif de premier choix des Red Devils, et Marcus Rashford est également cimenté à gauche. Ce sont ses deux positions préférées, donc il passerait probablement à un rôle de milieu de terrain plus défensif, mais comme Scott McTominay, Fred, Paul Pogba et Nemanja Matic sont tous des options fantastiques, Grealish serait excédentaire par rapport aux exigences.

De plus, avec un prix attendu de 60 millions de livres sterling, l’Anglais n’est peut-être pas le meilleur usage des fonds assez limités de United cette saison.



