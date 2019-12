RAPPORT: Manchester United intéressé par Birmingham City Starlet Jude Bellingham

BIRMINGHAM, ANGLETERRE – 31 AOÛT: Jude Bellingham de Birmingham City célèbre après avoir marqué leur deuxième but lors du match de championnat Sky Bet entre Birmingham City et Stoke City à St Andrew's Trillion Trophy Stadium le 31 août 2019 à Birmingham, en Angleterre. (Photo de Nathan Stirk / .)

Manchester United devrait être actif pendant la fenêtre de transfert de janvier. Ole Gunnar Solksjaer continue de bâtir une équipe dynamique et jeune de Manchester United pleine de talents anglais. Ils explorent divers clubs dont Birmingham City et Mike McGrath de The Telegraph rapporte maintenant qu'ils s'intéressent à Jude Bellingham.

Manchester United souhaite signer Jude Bellingham

Saison fantastique jusqu'à présent

Le milieu de terrain central a brillé jusqu'à présent dans le championnat avec le milieu de table de Birmingham. Il est probable, cependant, que Manchester United sera confronté à la concurrence de ses rivaux de Premier League. De nombreux clubs de Bundesliga poursuivent également l'adolescent.

United poursuit sa politique sous Ole Gunnar Solksjaer de trouver de jeunes joueurs à développer et à grandir dans les prochaines années. United devrait être actif dans la fenêtre de transfert après une fenêtre d'été mixte avant le début de la saison. Le milieu de terrain central est certainement un domaine qui leur faisait défaut avec plusieurs joueurs hors de forme ou blessés. Ils ont autorisé le départ d'Ander Herrera et n'ont jamais trouvé de remplaçant.

Birmingham sera sans aucun doute très réticent à laisser l'adolescent partir après avoir seulement fait sa percée cette saison. Le joueur de 16 ans a été impressionnant dans le milieu de terrain des Blues malgré leur forme incohérente cette campagne. Les Bleus seront déterminés à le garder alors qu'ils tentent de monter une charge vers les places de barrage du Championnat.

Campagne agréable

Bellingham a été impressionnant au cours de sa saison décisive. L'adolescent a marqué deux buts en championnat et semblait assuré au cœur du milieu de terrain de Birmingham. Pep Clotet le considère comme un rouage essentiel de son équipe et Birmingham sera certainement très réticent à le laisser partir. Il a battu plusieurs records au sein du club, notamment en devenant le plus jeune débutant et le plus jeune buteur du club.

Il sera très difficile de résister si Manchester United vient appeler, mais Birmingham sera confiant de pouvoir le garder pendant la fenêtre d'hiver.

Photo principale

Intégrer à partir de .