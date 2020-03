RAPPORT: Manchester United nomme Chris Smalling Price alors que le transfert de record dépend de sa vente

Chris Smalling de l’AS Roma lors des huitièmes de finale de l’UEFA Europa League entre KAA Gent v AS Roma au Ghelamco Arena le 27 février 2020 à Gand, en Belgique (photo d’ANP Sport via .)

Manchester United a nommé leur prix pour Chris Smalling, car un transfert de record de club dépend de sa vente, selon James Whaling du Mirror.

Le succès de Chris Smalling en Italie

Smalling a connu un grand succès depuis qu’il a rejoint la Roma en prêt cet été. L’Anglais n’avait pas réussi à impressionner Ole Gunnar Solskjaer lors de la saison 2018/19, faisant d’un prêt un bon choix pour booster sa carrière. C’est exactement ce qu’il a fait.

Smalling est un défenseur central de premier choix pour La Magica et a également contribué à l’attaque. Le défenseur a deux buts et une passe en Serie A cette saison, très bon pour un joueur qui avait du mal à jouer la saison dernière. La Lupa est actuellement cinquième, mais très proche de la qualification de la Ligue des champions, et Smalling les a énormément aidés cette saison, suscitant l’intérêt non seulement de la formation italienne.

Beaucoup d’équipes intéressées

Hormis la Roma, de nombreuses équipes de Premier League sont intéressées par Smalling. Les goûts d’Arsenal et de Tottenham Hotspur auraient voulu le joueur de 30 ans, et United a nommé son prix en conséquence. Les Red Devils ont imposé un prix de 25 millions de livres sterling sur la tête de Smalling, et bien que les Roms soient choqués par cela, espérant un accord de moins de 20 millions de livres sterling, ils n’ont pas renoncé à leur intérêt.

Le prix proposé par United tient compte de l’intérêt de nombreuses parties face à la concurrence pour sa signature susceptible de faire grimper son prix à leur montant préféré. Ils sont également réticents à le vendre à bas prix, après avoir laissé un autre défenseur central Johnny Evans pour seulement 6 millions de livres sterling en 2015.

Le transfert que la vente de Chris Smalling pourrait provoquer pour Manchester United

Si United parvient à vendre Smalling cet été, ils pourraient, semble-t-il, faire leur choix pour la cible de longue date Kalidou Koulibaly. Le défenseur central sénégalais est actuellement l’un des meilleurs au monde. Il est exceptionnel au dépassement et au tacle, et s’intégrerait parfaitement dans l’équipe de United à côté de Harry Maguire.

Ils ont récemment reçu un coup de pouce dans leur poursuite pour sa signature, le joueur de 28 ans serait prêt à quitter Napoli, et il pourrait se joindre à l’été pour un montant record de 93 millions de livres sterling, soit quatre millions de plus que l’actuel. record de 89 millions de livres sterling pour Paul Pogba en 2016.

