RAPPORT: Manchester United nomme des positions cibles surprenantes pour l’été

Manchester United a nommé des positions cibles surprenantes pour le mercato d’été, selon James Robson du Evening Standard.

La situation

Ole Gunnar Solskjaer place la barre haute pour les transferts entrants. Il veut un type de joueur spécifique, avec une bonne attitude en dehors du terrain ainsi que sur lui. Il veut quelqu’un qui est «humble et arrogant, avec un facteur X». D’où trois signatures en été, sans remplacer Romelu Lukaku ou Ander Herrera. Les joueurs de haut niveau sont tout ce que Solskjaer veut, et avec le pouvoir d’opposer son veto à n’importe quel mouvement, le Norvégien l’obtiendra, peu importe le temps qu’il faudra.

Aile droite: la position cible la plus pressante pour Manchester United

La position la plus problématique pour Manchester United cette saison a été celle de droite. Alors qu’Andreas Pereira et Daniel James ont tous deux essayé de le remplir, ce dernier ayant eu beaucoup plus de succès que le premier, aucun ne l’a fait avec une qualité de classe mondiale, celle de quelqu’un comme Jadon Sancho.

Le joueur vedette du Borussia Dortmund correspond à tous les critères de Solskjaer, et est également britannique. Il est un individu fantastique et celui qui serait l’affiche de la prochaine décennie des Red Devils. Sancho serait une formidable signature, à la fois dans l’immédiat et pour longtemps.

Bien qu’il semble que Sancho soit sur le chemin de Manchester en été, les Red Devils doivent trouver des alternatives. Parmi ceux-ci figurent Wilfried Zaha et Memphis Depay, qui ont tous deux été vendus par United il y a des années et qui ont tous deux des options de rachat.

Il y en a aussi d’autres, mais Sancho est de loin la meilleure option.

Striker: un problème important à corriger après avoir échoué à remplacer Lukaku

Un autre poste dans lequel United a lutté est un attaquant. Romelu Lukaku est parti cet été et les Red Devils n’ont pas réussi à trouver un remplaçant l’été dernier.

Anthony Martial a joué un rôle de couverture pour lui mais n’est pas un attaquant clinique, ce dont United a besoin, et il peut partir.

Erling Braut Håland est en haut de leur liste de souhaits. Cependant, il ne sera peut-être pas disponible avant 2021, il faudra donc peut-être chercher ailleurs.

Harry Kane et Raúl Jiménez sont les deux options, mais elles semblent peu probables.

Timo Werner pourrait également déménager à Old Trafford, bien que Liverpool semble être aux commandes.

Victor Osimhen est une alternative plus jeune, et Antoine Griezmann peut quitter Barcelone après y avoir floppé, mais il n’y a pas encore de cible définitive à l’avant-centre.

Centre-Milieu: une priorité plus surprenante, mais néanmoins nécessaire

Un ajout surprenant à cette liste étant donné les améliorations de Fred cette saison, et la qualité de Paul Pogba, Scott McTominay et Nemanja Matic, milieu de terrain central est une priorité cet été.

Jude Bellingham semble être un candidat plus probable, les Red Devils travaillant sur son transfert, mais BVB se bat également pour sa signature.

Eduardo Camavinga est un autre joueur de 16 ans dans une position de milieu de terrain plus défensive, tandis que Denis Zakaria pourrait occuper une place similaire.

United a récemment obtenu un coup de pouce majeur dans sa poursuite de Donny van de Beek, qui fournirait une option plus offensive, tandis que Jack Grealish et James Maddison pourraient faire de même.

Les Red Devils ont prouvé depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer que, bien qu’ils soient liés à de nombreux joueurs, ils ne choisiront que celui qui convient le mieux au poste, et ils ne seront peut-être même pas encore sur le radar.

