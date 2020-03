RAPPORT: Manchester United offre un nouvel accord à Angel Gomes

MALAGA, ESPAGNE – 13 FÉVRIER: (COUVERTURE EXCLUSIVE) Angel Gomes de Manchester United en action lors d’une première session de formation d’équipe le 13 février 2020 à Malaga, en Espagne. (Photo de Matthew Peters / Manchester United via .)

Manchester United a proposé à Angel Gomes un nouveau contrat, selon Sean Kearns de Metro.

Manchester United offre une nouvelle offre à Angel Gomes

Les négociations contractuelles ne se déroulent pas bien

Le contrat de l’Anglais venant à échéance à la fin de la saison, United est en pourparlers avec lui depuis un certain temps. Malgré leurs grandes tentatives pour le faire rester, Gomes a décliné les offres car l’offre n’était pas assez élevée.

Chelsea fait partie des nombreux clubs qui surveillent la situation, avec un swoop sur les cartes s’il quitte le club lorsque son contrat actuel sera épuisé.

United a encore une fois intensifié son offre, offrant maintenant à l’adolescent de 19 ans un contrat à fort revenu pour rester à Manchester.

New Deal proposé par United pour Angel Gomes

Les Red Devils et Gomes auraient du mal à parvenir à un accord, United offrant 25 000 £ par semaine et Gomes en recherchant plus. Avec des disparités similaires dans les revendications salariales qui se sont produites lorsque l’Anglais a signé son premier contrat professionnel, il semble que ces négociations contractuelles ne seront pas simples.

Malgré cela, United fait de son mieux. La partie de Manchester lui aurait désormais offert un salaire de l’ordre de 30 000 £ par semaine, un coup de pouce significatif à son offre initiale.

Il est peu probable que Manchester United aille plus loin que cela, alors Gomes doit décider où il veut que son avenir repose, et les Red Devils croient que c’est avec eux.

Gomes manque de temps de jeu cette saison

Gomes est devenu le plus jeune joueur à avoir joué pour United à l’époque de la Premier League contre Crystal Palace en 2017. Il était l’un des talents les plus prometteurs d’Europe, avec des compétences et des talents en abondance, et semblait être une future star de United. Malgré cela, il n’a joué que dix fois pour l’équipe senior.

Avec Ole Gunnar Solskjaer qui fait confiance aux jeunes, cependant, un nouveau contrat pourrait être ce dont il a besoin pour retrouver la faveur à Old Trafford, comme on l’a vu récemment avec Tahith Chong.

