RAPPORT: Manchester United parmi de nombreux clubs surveillant Omer Beyaz, 16 ans

Manchester United est l’un des nombreux clubs surveillant le milieu de terrain de Fenerbahçe, Omer Beyaz, selon de nombreuses sources telles que Jack Kinnersley du Daily Mail.

Manchester City, le Real Madrid et Barcelone gardent également un œil sur le joueur de 16 ans, la Juventus et l’Inter Milan étant également intéressés.

Le jeune de 16 ans a attiré l’intérêt de nombreux grands clubs européens avec ses performances pour l’académie de Fenerbahçe.

Qui est Omer Beyaz?

Beyaz est un milieu de terrain offensif turc de 16 ans qui joue actuellement pour l’académie du club d’enfance Fenerbahce et a également joué pour les moins de 17 ans de la Turquie. Beyaz a beaucoup impressionné pour les moins de 19 ans de l’équipe turque de Super Lig cette saison, marquant deux buts et démontrant son talent naturel pour les compétences et le dribble, ainsi que pour les passes et les tirs. Il semble être un grand attaquant polyvalent et déjà, un certain nombre des plus grands noms européens ont fait leur chemin.

Pas le seul jeune de 16 ans à attirer de grands clubs

Omer Beyaz n’est pas le seul joueur de 16 ans à attirer l’intérêt de certains des plus grands clubs européens. Jude Bellingham est actuellement l’un des meilleurs joueurs de Birmingham City cette saison, avec sept buts directs à son actif. Ses performances en deuxième division anglaise ont attiré le Borussia Dortmund et le Bayern Munich à le regarder, et bien que toutes les équipes intéressées par Bellingham ne regardent pas également Beyaz, certaines, comme Manchester United, le sont.

Qui devrait rejoindre Omer Beyaz?

Alors que Manchester United n’a pas été le meilleur endroit pour nourrir les jeunes dans l’ère post-Sir Alex Ferguson, avec Wilfried Zaha comme exemple, Ole Gunnar Solskjaer semble avoir relancé cela. Mason Greenwood et Brandon Williams ne sont que quelques jeunes joueurs pour qui Solskjaer a fait des merveilles, et il pourrait en être de même avec Beyaz. De l’autre côté de Manchester, City a également un dossier solide. Phil Foden est devenu un grand milieu de terrain central là-bas, et avec beaucoup de promesses pour les années à venir, Beyaz et Foden pourraient faire un excellent partenariat.

Le Real Madrid a également une très bonne académie pour les jeunes, et Barcelone est sans doute la meilleure au monde. Cela dit, Omar Beyaz quittera probablement Fenerbahçe bientôt, avec son contrat là-bas seulement bon pour une autre année et beaucoup d’intérêt de la part des plus grandes équipes européennes.