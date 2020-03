MOENCHENGLADBACH, ALLEMAGNE – 07 mars: (BILD ZEITUNG OUT) Jadon Sancho du Borussia Dortmund regarde pendant le match de Bundesliga entre le Borussia Moenchengladbach et le Borussia Dortmund au Borussia-Park le 7 mars 2020 à Moenchengladbach, en Allemagne. (Photo par Mario Hommes / DeFodi Images via .)

Jadon Sancho est l’un des talents les plus recherchés du football européen. Le Borussia Dortmund, qui est devenu synonyme d’aider les joueurs à atteindre leur plein potentiel, l’a encouragé à devenir le grand joueur qu’il est aujourd’hui, mais étant maintenant très en demande, Jadon Sancho a plusieurs options.

RAPPORT: Manchester United parmi les options face à Jadon Sancho

Le Borussia Dortmund pourrait rester une option

Le départ de Jadon Sancho de Dortmund n’est pas encore certain et il a encore la possibilité d’y rester. S’il décidait de ne pas s’éloigner de Signal Iduna Park, l’Anglais pourrait y devenir une légende du club, établissant un excellent partenariat avec son compatriote étoile montante du BVB, Erling Braut Håland et Jude Bellingham, que la tenue allemande espère signer cet été.

Bien que la Bundesliga ne soit pas la ligue la plus compétitive d’Europe, elle reste l’une des meilleures divisions et a accueilli certains des meilleurs joueurs du monde. S’il reste à Dortmund, il pourrait faire partie d’un nouveau départ pour les Black and Yellows, devenant potentiellement une superpuissance footballistique. Bien que cela semble peu probable, ce n’est pas impossible et pourrait être l’une des meilleures options pour Sancho en termes de carrière.

Jadon Sancho pourrait rejoindre un géant espagnol

Comme toujours, le Real Madrid et Barcelone sont dans le mix dans cette grande course pour la signature de Jadon Sancho. Les géants espagnols lui permettraient de jouer aux côtés des meilleurs au monde et de concourir au plus haut niveau. Les clubs ont également une histoire riche, quelque chose que Dortmund ne peut pas offrir, et ont certainement l’argent pour payer le prix attendu de 120 millions d’euros de Sancho.

La perspective de jouer avec Lionel Messi et Antoine Griezmann à Barcelone, Toni Kroos et Luka Modric au Real Madrid est certainement excitante. Cependant, la qualité de l’offre pourrait entraver le développement de Sancho, sans aucune garantie de temps de jeu dans aucun des clubs.

Si l’ancien ailier de Manchester City devait déménager en Espagne, cela pourrait très bien se passer pour lui, mais cela pourrait également se retourner contre lui et le voir s’écrouler comme un autre Wonderkid surmodulé.

Liverpool pourrait fournir une option face à Jadon Sancho

Le club de Liverpool de Jurgen Klopp serait également intéressé par le jeune talent anglais. Bien que Mohamed Salah occupe actuellement la position de droite préférée de Sancho, il pourrait être placé pour un départ estival, Barcelone et le Real Madrid frappant à la porte.

Les dirigeants en fuite actuels de la Premier League ont également beaucoup d’histoire avec laquelle ils peuvent attirer Sancho. Et, ayant été si dominant cette campagne, les rouges semblent avoir un bel avenir devant eux. Cela pourrait attirer davantage l’ailier vedette de BVB, avec la possibilité de remporter de nombreux trophées dans son nouveau club.

Malgré cela, Liverpool a toujours Sadio Mané et Salah occupant leurs ailes confortablement, et aucune confirmation de l’un ou l’autre de leurs départs. De plus, Liverpool n’a pas autant de jeunes prometteurs que certaines des autres équipes de Premier League qui le poursuivent.

Chelsea est une autre équipe de Premier League intéressée par l’Anglais



Un retour dans sa ville natale de Londres n’est pas non plus hors de la table. Chelsea pourrait également signer Sancho cet été, le manager Frank Lampard étant un fan de jeunes équipes. Chelsea semble avoir un bel avenir devant eux, avec Billy Gilmour parmi les jeunes talents jouant pour le blues.

Alors que Chelsea est toujours en course pour la signature de Jadon Sancho, ils ne sont pas les premiers. Le club londonien aurait apparemment trois problèmes principaux qui bloquent son chemin. L’une est l’intérêt de nombreuses autres équipes qui pourraient proposer une offre plus attrayante, tandis que les deux autres tournent autour de l’argent, la valeur et le salaire de l’adolescent étant également un problème.

Manchester United est l’un des leaders de la course à la signature de Sancho

Autre club étroitement lié à la signature de la star de Bundesliga, Manchester United se concentrera sur son transfert cet été. Bien que les Red Devils aient besoin d’un ailier droit, ils ont également beaucoup à attirer le jeune.

De toute évidence, United est un club historique, avec l’une des histoires les plus riches du football mondial. De plus, ils ont un côté extrêmement jeune, Ole Gunnar Solskjaer étant également habitué à donner une chance aux jeunes. Les percées de Brandon Williams et Mason Greenwood le montrent, et Sancho pourrait ajouter à leur équipe déjà très jeune. Avec un avenir prometteur et une histoire réussie, United a beaucoup à offrir à Sancho, mais il y a aussi des inconvénients à un déménagement à Manchester.

Les Red-Devils n’ont aucune garantie du football de Ligue des Champions la saison prochaine avec beaucoup d’incertitude autour de la conclusion de la Premier League. Et avec cette compétition qui tient beaucoup d’importance, il pourrait être fait ou défait leur offre de signer Jadon Sancho.

Photo principale

