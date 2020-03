RAPPORT: Manchester United Paul Pogba demandant le prix pourrait être réduit

MANCHESTER, ANGLETERRE – 26 DÉCEMBRE: Paul Pogba de Manchester United se réchauffe pendant le match de Premier League entre Manchester United et Newcastle United à Old Trafford le 26 décembre 2019 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / .)

Le prix demandé pour Paul Pogba fixé par Manchester United pourrait être réduit, selon Marcus Banks du Manchester Evening News.

Manchester United pourrait obtenir la moitié de son prix demandé par Paul Pogba

La carrière de Paul Pogba à Manchester United

Paul Pogba a été une figure plutôt controversée à Manchester United.

Le Français a quitté United à l’été 2012 après la fin de son contrat et la Juventus l’a recruté. Il a gravi les échelons de la Juve en tant que jeune prometteur et est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain du monde en y jouant. Il a remporté la Serie A avec les Noirs et les Blancs au cours de ses quatre saisons et les a même aidés à une finale de Ligue des Champions, qu’ils ont perdu contre Barcelone.

En 2016, de nombreux clubs voulaient acheter le Français, mais l’ancien club de Manchester United a remporté la course et l’a signé pour un montant record de 89 millions de livres sterling.

À leur arrivée, les fans s’attendaient à ce que Pogba ait un impact immédiat sur l’équipe, ce qui en ferait des prétendants au titre, mais ce n’était pas le cas. Il n’a pas été à la hauteur du prix affiché sur sa tête lorsqu’il a rejoint les Red Devils, ayant eu des problèmes de forme et de blessures. La saison dernière, il a marqué 13 buts et aidé neuf fois, et il jouait extrêmement bien depuis la nomination d’Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager permanent là-bas. Il aurait cherché à continuer cette campagne, mais a souffert d’une blessure récurrente à la cheville, apparaissant seulement huit fois dans toutes les compétitions.

Coronavirus frappe le côté financier du football

Le Coronavirus a frappé durement le football de plusieurs manières, notamment financières. Bien que ceux des ligues inférieures auront plus de difficultés monétaires dans les mois à venir, cela sera également difficile pour les puissances européennes, ce qui pourrait avoir un impact sur le montant d’argent que les Red Devils obtiennent de la vente de Pogba. Selon le CIES, le milieu de terrain recherché de United pourrait voir sa valeur réduite de près de moitié. En raison de son âge, de la situation contractuelle, du manque de temps de jeu et de la pandémie de coronavirus en train de plonger le monde dans des temps incertains, sa valeur pourrait passer de 65 millions d’euros à seulement 35 millions d’euros.

