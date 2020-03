RAPPORT: Manchester United pense qu’ils ont remporté la course pour Jude Bellingham

BIRMINGHAM, ANGLETERRE – 31 AOÛT: Jude Bellingham de Birmingham City célèbre après avoir marqué leur deuxième but lors du match de championnat Sky Bet entre Birmingham City et Stoke City à St Andrew’s Trillion Trophy Stadium le 31 août 2019 à Birmingham, en Angleterre. (Photo de Nathan Stirk / .)

Manchester United pense avoir remporté la course pour Jude Bellingham, selon Jamie Spencer de 90min.

Impressionnant pour Birmingham City

Depuis qu’il est devenu le plus jeune joueur à avoir joué pour Birmingham City, Bellingham a fait preuve de classe et de maturité pour le blues. Il a quatre buts et trois passes décisives en championnat pour eux cette saison, mais la participation aux buts n’est que la surface de la contribution de Bellingham à Birmingham cette saison.

Non seulement il leur fera presque certainement des frais de transfert de 30 millions de livres sterling en été, mais il a également été une influence dominante dans leur milieu de terrain. Il joue en tant que milieu de terrain central, mais l’Anglais a également la polyvalence de pousser en avant dans le milieu de terrain offensif, ou même en tant que deuxième attaquant, et peut également jouer sur l’une ou l’autre des ailes, ce qui en fait un atout majeur. De plus, jouer avec la maturité qu’il a et avoir l’air si expérimenté à l’âge de 16 ans est incroyable.

Birmingham lui manquera beaucoup cet été, alors qu’il est presque certain de quitter le côté des West Midlands.

Intérêt européen

Presque toutes les grandes équipes européennes ont rejoint ou tenté de rejoindre la course à la signature de Bellingham. Il est une propriété chaude en ce moment, avec Barcelone, le Real Madrid et Liverpool seulement une poignée des nombreux clubs qui le poursuivent. Cependant, Manchester United et Borussia Dortmund semblent les favoris, et les deux ont des offres très attractives.

Dortmund a récemment acquis une réputation pour l’éducation des jeunes. Erling Haaland et Jadon Sancho sont deux qui prospèrent là-bas en ce moment, mais la liste des grands joueurs qui sont arrivés sur la scène continue. BVB serait l’un des meilleurs choix de carrière pour Bellingham, s’il cherchait à devenir l’un des meilleurs joueurs du monde.

United, cependant, est également une perspective intrigante et une autre option fantastique. La confiance d’Ole Gunnar Solskjaer dans la jeunesse signifie que Bellingham obtiendrait à coup sûr beaucoup de temps de jeu, ce qui est vital pour son développement. De plus, Michael Carrick n’est que l’un des nombreux entraîneurs incroyables avec lesquels le jeune de 16 ans aurait l’occasion de travailler aux côtés, le rêve de la plupart à son âge. Les évasions en première équipe de Mason Greenwood et Brandon Williams cette saison sont la preuve que le système mis en place par Solskjaer fonctionne, et Bellingham pourrait rejoindre une équipe qui semble très prometteuse. United pense qu’ils ont remporté la course aux services de Bellingham et pourrait le voir parmi une multitude de transferts entrants dans la fenêtre d’été.

