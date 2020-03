RAPPORT: Manchester United pourrait perdre l’attaquant vedette Anthony Martial

MANCHESTER, ANGLETERRE – 08 mars: Anthony Martial de Manchester United lors du match de Premier League entre Manchester United et Manchester City à Old Trafford le 8 mars 2020 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de Daniel Chesterton / Hors jeu / Hors jeu via .)

Manchester United pourrait perdre l’attaquant vedette Anthony Martial cet été, selon Jack Otway de The Express.

Temps avec United So Far

Martial a rejoint Manchester United en 2015 et est devenu un joueur de qualité dans leur onze de départ. Il a eu du mal à établir une position constante sur les trois premiers, mais cette saison, il semble s’être installé dans un rôle d’avant-centre, avec Marcus Rashford à sa gauche. .

Il a presque rejoint l’Inter Milan en 2017 car Jose Mourinho n’était pas satisfait de ses performances. Cependant, il est resté et a prouvé que le «spécial» autoproclamé avait tort.

En 2019/20, il a été une partie particulièrement importante de l’équipe. Lorsqu’il a subi une blessure aux ischio-jambiers qui l’a fait sortir pour tout le mois de septembre, Rashford avait l’air d’un joueur complètement différent, n’obtenant qu’un seul but en Premier League à cette époque. Après le retour du Français, Rashford était de retour sur son match, avec neuf réalisations dans les huit matchs de championnat suivants.

Bien que Martial ait eu une influence positive sur ses coéquipiers, il les a également aidés massivement avec sa contribution individuelle. Le joueur de 24 ans est le deuxième meilleur buteur de United cette saison et a récemment réussi une bonne forme avec trois buts lors des quatre derniers matches de championnat des Red Devils.

Pourquoi Martial partirait-il?

Selon le rapport, l’Inter Milan le regarde à nouveau. Les géants italiens veulent le faire venir en remplacement de Lautaro Martinez, avec Barcelone, qui sont de grands fans de l’Argentin, qui cherchent à le signer.

Martial pourrait quitter Old Trafford cet été si United ne parvient pas à atteindre son plus gros objectif de la saison; qualification pour la Ligue des Champions. S’il part, le club pourrait chercher à transformer l’accord de prêt d’Odion Ighalo en contrat permanent. Malgré cela, les Red Devils devraient faire tout leur possible pour garder le Français, surtout compte tenu de sa forme récente.

