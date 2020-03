RAPPORT: Manchester United pourrait ramener Eric Cantona

Crédit photo: .

Manchester United pourrait ramener l’attaquant légendaire Eric Cantona dans un rôle d’ambassadeur, selon John Cross of the Mirror.

Incroyable carrière à Manchester United à Cantona

Crédité comme l’une des meilleures signatures de Sir Alex Ferguson, Cantona a rejoint Manchester United par ses rivaux assermentés Leeds United en 1992. Sa première saison sous un maillot United a vu le Français marquer 9 buts et faire 11 passes décisives en 22 apparitions, les aidant à remporter le première saison de Premier League.

L’attaquant a ensuite inscrit trente buts directs lors de la prochaine campagne des Red Devils, qu’il a également remportée. Au total, Cantona a marqué 81 buts et aidé 61 fois lors de ses 179 matches avec Manchester United, l’aidant à obtenir un statut légendaire au club.

De plus, Cantona fournira toujours aux fans de United des souvenirs vivants. Au cours de ses cinq saisons à Manchester, où il a remporté quatre titres de champion et deux doubles, il a vécu de nombreux moments emblématiques. Le coup le plus mémorable du groupe est sans doute son coup de pied de Kung Fu sur un fan de Crystal Palace.

Après que l’arbitre a montré au Français un carton rouge à Selhurst Park, il a commencé à quitter le terrain. Un fan du Palace l’a cependant exaspéré et il Kung fu a donné un coup de pied au spectateur, se méritant une interdiction pour le reste de la saison et une lourde amende. Ce moment est entré dans l’histoire de Manchester United, et Cantona a déclaré dans une récente interview que c’était son “meilleur moment”.

Rejoindre d’autres légendes de club

Si le joueur de 53 ans revient à Old Trafford en tant qu’ambassadeur, il ne serait pas la seule légende du club. Le manager lui-même Ole Gunnar Solskjaer a marqué le but vainqueur en finale de la Ligue des champions 1999. Sir Alex Ferguson assiste également à tous les matchs à domicile et est souvent au terrain d’entraînement. De plus, des grands comme Bryan Robson et Denis Irwin sont déjà des ambassadeurs, United cherchant à célébrer leur histoire incroyablement réussie.

