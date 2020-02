RAPPORT: Manchester United pourrait vendre David de Gea pour financer les transferts d’été

Londres, ANGLETERRE – 17 février: David De Gea de Manchester United gestes lors du match de Premier League entre Chelsea FC et Manchester United à Stamford Bridge le 17 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Robin Jones / .)

Manchester United pourrait vendre David de Gea cet été, selon talkSPORT. Cela financerait une frénésie de dépenses dans leurs efforts pour reconstruire l’équipe.

Gardien de la qualité pour United

David de Gea a été un fidèle serviteur de son club depuis qu’il a rejoint en 2011. Il a été leur gardien de but de premier choix pendant la grande majorité de son temps avec les Red Devils, cependant, après de nombreuses spéculations au cours des dernières années, il semble que de Gea pourrait enfin quitter Manchester.

Lorsque de Gea a rejoint United depuis l’Atletico Madrid, il est devenu le deuxième gardien de but le plus cher de l’histoire. Son début de vie en Angleterre, cependant, n’a pas tout à fait été à la hauteur du prix, le joueur de 21 ans faisant alors de nombreuses erreurs au début de sa carrière à Manchester United.

Cela a changé au cours de la première saison de l’Espagnol là-bas, et il a commencé à émerger comme l’un des plus grands gardiens du monde. David de Gea a réalisé d’innombrables arrêts d’une norme de classe mondiale avec United, remportant à quatre reprises le prix du joueur de l’année Sir Matt Busby. Ses performances ont été exemplaires, cependant, il a été très proche de s’éloigner à plusieurs reprises.

Des liens solides avec les déménagements à l’étranger

Il semble que chaque fenêtre d’été, David de Gea soit lié à un transfert dans l’un des meilleurs clubs d’Europe.

De Gea s’est rapproché le plus d’un éloignement en 2015 alors qu’il n’était qu’à quelques secondes de rejoindre le Real Madrid. Les deux géants européens avaient été en pourparlers pour une grande partie de la fenêtre, et il semblait qu’ils avaient finalement trouvé un accord lorsque le transfert était pratiquement terminé le jour de l’échéance. Cependant, l’accord n’a jamais abouti, et la partie madrilène a accusé United d’avoir retardé l’accord en n’envoyant pas les documents à temps. Bien que cela ait ravi les fans de United, c’était difficile pour de Gea. Il n’a joué dans la ligue qu’en octobre, mais après l’échec du transfert, il a connu l’une des saisons de sa vie.

Forme incohérente de David de Gea récemment

Alors que United a connu des difficultés ces dernières années, David de Gea a le plus souvent intensifié. Cela n’a cependant pas été le cas cette saison.

L’Espagnol a parfois semblé fragile, avec deux erreurs menant directement aux buts cette saison, y compris un choc contre Watford. Malgré cela, il n’a pas concédé lors de ses quatre dernières apparitions et pourrait commencer à retrouver son ancienne grandeur.

Bien que de Gea soit toujours l’un des meilleurs au monde entre les bâtons, United a de nombreuses alternatives viables à portée de main.

Manchester United a de nombreuses options pour l’objectif

Manchester United compte de nombreux gardiens de haut niveau dans ses livres.

Sergio Romero est sans doute le meilleur gardien de but remplaçant au monde et a démontré à plusieurs reprises qu’il est capable de performer à un haut niveau contre une opposition de qualité.

Dean Henderson, 23 ans, se produit également admirablement en prêt à Sheffield United. Il a les troisièmes draps les plus blancs de la Premier League cette saison (neuf) et n’est qu’un derrière les leaders. Le jeune anglais aura hâte de faire ses preuves en tant que gardien de premier choix de Manchester United, et il a montré lors de sa carrière avec les Blades qu’il était plus que capable de jouer dans l’élite du football anglais.

Si United vend de Gea, il est probable que Henderson reviendrait du prêt en tant que numéro un de United.

Financement des transferts d’été

Ole Gunnar Solskjaer cherchera à renforcer l’équipe de United cet été. Il a déjà signé quatre signatures extrêmement réussies pour les Red Devils et en a quelques autres en tête.

Jadon Sancho est une cible à long terme de United avec l’adolescent anglais déjà l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga.

De plus, les jeunes meneurs de jeu anglais James Maddison et Jack Grealish ont été sur le radar du club cette saison. Les Red Devils pourraient bientôt faire un pas pour Grealish et pourraient également faire venir Maddison en été. Cela apporterait quelques améliorations importantes à l’équipe, mais coûterait également beaucoup.

