RAPPORT: Manchester United pourrait vendre sa paire sous-performante Jesse Lingard et Andreas Pereira

Manchester United pourrait envisager de vendre deux milieux de terrain sous-performants Jesse Lingard et Andreas Pereira cet été, selon Jack Otway de The Express.

Les fans de United ont été furieux de la sélection cohérente de Lingard et Pereira cette saison. Leurs performances sont loin d’être admirables, mais avec peu de profondeur, le manager Ole Gunnar Solskjaer n’a pas eu le choix.

Au cours de la seule saison 2019/20, les deux joueurs ont joué pendant 2500 minutes combinées, mais n’ont enregistré qu’un seul but. Lingard n’ayant plus marqué de but en championnat depuis décembre 2018, les supporters réclament le départ de la paire. Il semble que leurs prières aient finalement été exaucées. Leurs mauvaises performances constantes ont été un catalyseur dans l’acquisition du milieu de terrain offensif Bruno Fernandes, et avec son incroyable début de vie à Manchester, il semble que Lingard et Pereira pourraient enfin être absents.

Fernandes a connu un début fantastique dans sa carrière à Manchester United. Il a marqué un but et récolté deux passes décisives en trois matches de championnat et a été l’homme du match à chaque match qu’il a joué avec un maillot United jusqu’à présent. Avec Juan Mata comme un autre milieu offensif de qualité, les deux joueurs impopulaires sont tombés loin dans l’ordre hiérarchique. Cela peut également être dû à une autre décision de transfert prise récemment par les Red Devils.

D’autres rapports récents suggèrent que Manchester United a récemment intensifié son intérêt pour le meneur de jeu d’Aston Villa Jack Grealish. Il semble qu’ils veulent conclure un accord avant que l’Anglais ne fasse ses débuts internationaux, de peur que cela ne fasse monter sa valeur. L’achat de Grealish rendrait Pereira et Lingard pratiquement inutiles, et avec Mata et Fernandes apportant également la qualité, Manchester United pourrait vendre Andreas Pereira et Jesse Lingard cet été.

