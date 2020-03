RAPPORT: Manchester United poursuit l’accord de Victor Osimhen

LILLE, FRANCE – 08 MARS: Victor Osimhen # 7 de Lille OSC réagit à un jeu lors du match de Ligue 1 entre Lille OSC et l’Olympique Lyonnais au Stade Pierre-Mauroy le 8 mars 2020 à Lille, France. (Photo de Catherine Steenkeste / .)

Manchester United poursuit un accord pour Victor Osimhen, selon la publication française Le10 Sport.

Manchester United envisage un accord pour Victor Osimhen

Une saison réussie jusqu’à présent pour Victor Osimhen

Avec un prix de 70 millions de livres sterling sur la tête, vous vous attendriez à ce qu’Osimhen soit exceptionnel. Cette saison, il n’a été que cela. Le Nigérian a marqué 18 buts lors de ses 38 apparitions pour Lille cette saison et en a aidé six. Il a joué tous ses matchs nationaux sauf un en 2019/20 et a été extrêmement impressionnant.

À seulement 21 ans, il a beaucoup de temps pour grandir, ce qui a attiré United et le Real Madrid. Le prix de sa signature peut en rebuter beaucoup, mais selon le rapport, les géants anglais et espagnols sont prêts à payer.

Autre jeune talent à la demande de Lille

Osimhen n’est pas le seul jeune joueur de Lille à avoir de grands clubs à sa poursuite. Boubakary Soumare, l’une des meilleures perspectives du football actuellement, joue également pour les Grands Danois. Il a suscité l’intérêt de toute l’Europe, avec des équipes d’Angleterre et d’Espagne particulièrement impliquées.

Liverpool est en pourparlers avec lui depuis un certain temps, tandis que Barcelone prévoit un swoop pour le joueur de 21 ans. Lui, comme Osimhen, pourrait sortir en été, ce qui nuirait certainement à Lille.

Manchester United veut un attaquant

En entrant dans la fenêtre de transfert d’été, un attaquant est l’une des principales positions sur lesquelles Manchester United se penche. Avec Anthony Martial, qui y joue actuellement, potentiellement à sa sortie d’Old Trafford, United a commencé à chercher ailleurs.

Ils sont dans la course pour l’attaquant anglais de Tottenham Hotspur, Harry Kane, et Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été le meilleur joueur d’Arsenal cette saison.

Bien qu’il puisse potentiellement résoudre le problème de droite des Red Devils, ayant parfois joué là-bas plus tôt dans sa carrière, Osimhen est un attaquant naturel et pourrait être une signature de qualité malgré le prix élevé.

