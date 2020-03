RAPPORT: Manchester United prépare une offre pour Pierre-Emerick Aubameyang avec l’Inter Milan et Barcelone également intéressés

Londres, ANGLETERRE – 07 MARS: Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal tire devant Declan Rice, Sébastien Haller et Mark Noble de West Ham United lors du match de Premier League entre Arsenal FC et West Ham United à l’Emirates Stadium le 07 mars 2020 à Londres , Royaume-Uni. (Photo par Harriet Lander / Copa / .)

Manchester United prépare une offre pour Pierre-Emerick Aubameyang, au milieu de l’intérêt de Barcelone et de l’Inter Milan, entre autres clubs, selon Metro.

De grandes performances pour Arsenal

Le capitaine du club conjoint Aubameyang a été exemplaire pour Arsenal cette saison. Il est le deuxième meilleur buteur de Premier League et le premier pour Arsenal de loin. Aubameyang leur a fourni un débouché, marquant contre Tottenham Hotspur, Manchester United et Chelsea.

Sans lui, Arsenal serait encore plus bas dans le tableau. Les autres buteurs d’Alexandre Lacazette et Nicolas Pépé n’ont pas réussi à impressionner cette saison, notamment sous l’ancien patron, Unai Emery. Le club londonien occupe actuellement la neuvième place, mais se rapproche de la quatorzième de la quatrième place. Bien que cela rend le visionnement sombre pour un fan d’Arsenal, les choses ne sont pas toutes mauvaises.

Depuis la nomination de Mikel Arteta aux Emirats, les choses ont commencé à s’améliorer, et encore plus récemment. Les Gunners sont invaincus dans le football national cette année civile et se sont hissés de trois places. L’équipe du nord de Londres a terminé la saison avec une défaite, mais est revenue forte, battant une équipe Manchester United en forme 2-0. Malgré ces points positifs, il y a un assez gros négatif presque certainement sur le point de les toucher cet été.

Les clubs font la queue pour Aubameyang

Aubameyang devrait très probablement quitter le club cet été. De grandes équipes comme Manchester United, Barcelone et l’Inter Milan auraient voulu que l’attaquant gabonais, United étant le dernier à entrer dans la course.

Les Red Devils, qui recherchent un attaquant cet été, espèrent l’attirer à Old Trafford cet été, avec une offre de 50 millions de livres sterling qui ouvrirait la voie à Arsenal dans un proche avenir. S’ils acquièrent l’attaquant vedette d’Arsenal, il s’adapterait parfaitement à leur style de jeu rapide et contre-attaquant, et pourrait prouver une bonne affaire avec Arsenal, craignant de le perdre pour rien lorsque son contrat expirera l’été prochain.

