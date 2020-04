RAPPORT: Manchester United «prêt à accueillir» Philippe Coutinho – mais à un prix réduit

MUNICH, ALLEMAGNE – 06 avril: Niklas Suele et Philippe Coutinho du Bayern Muenchen courir avec le ballon lors d’une session de formation au terrain d’entraînement de Saebener Strasse le 06 avril 2020 à Munich, Allemagne. (Photo de Sebastian Widmann / Bongarts / .)

Manchester United est “prêt à accueillir” le flop de Barcelone Philippe Coutinho, mais à un prix réduit, selon Sport via Naveen Ullal Sport Witness.

Idéal pour Liverpool, Flop pour Barcelone

Philippe Coutinho était un joueur fantastique pendant son séjour à Liverpool.

Joueur chic à part entière, le Brésilien a également marqué des buts et suinté la qualité. Au cours de la saison 2016/17, il a réussi treize buts, ainsi que sept passes décisives, suscitant un vif intérêt de la part de Barcelone. Finalement, après beaucoup de spéculations, le mouvement s’est produit. En janvier 2018, Coutinho a fait un déménagement massif de Liverpool au Barça, qui a coûté aux géants catalans de la région 142 millions de livres sterling. Mais il n’a pas été à la hauteur du prix en Espagne.

Un peu mieux lors de sa première saison, Coutinho a été un flop lors de sa deuxième. Gérant seulement cinq buts en trente-quatre apparitions en Liga, Coutinho n’a pas impressionné son nouveau club.

Ils cherchaient quelqu’un pour lui enlever leurs mains, et le Bayern Munich est venu avec une offre de le ramener en Allemagne en prêt. Il n’y a pas été particulièrement impressionnant non plus.

Barcelone verra le Brésilien revenir en Espagne à la fin de la saison et est à la recherche de prétendants potentiels, avec de nombreuses équipes anglaises intéressées.

Manchester United veut des joueurs de classe mondiale

United étudie de nombreux joueurs d’envergure mondiale, certains étant plus susceptibles de rejoindre que d’autres. Bien que de nombreux clubs se disputeront à 27 ans, Manchester United a de bonnes chances de le signer s’ils le souhaitent, mais avec Ole Gunnar Solskjaer à la recherche de talents chez les jeunes joueurs, il ne sera pas au sommet de leur liste.

De plus, comme Barcelone cherche à le vendre pour environ 90 millions d’euros, il coûterait une grosse somme. Les Red Devils seraient prêts à l’accueillir pour un prix discount de 65 millions d’euros, mais il y a de meilleures utilisations de leur argent ailleurs, avec des goûts de Jude Bellingham et Jadon Sancho attendant dans les coulisses un mouvement uni.

