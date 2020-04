RAPPORT: Manchester United prêt à casser la banque de Matthijs de Ligt

TURIN, ITALIE – 06 mars: joueur de la Juventus Matthijs de Ligt lors d’une session de formation au JTC le 06 mars 2020 à Turin, Italie. (Photo de Daniele Badolato – Juventus FC / Juventus FC via .)

Manchester United est prêt et prêt à soumissionner pour le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt. C’est selon les rapports de Mark Ogden à ESPN. Manchester United poursuivait également le Néerlandais l’été dernier, mais il a choisi de déménager en Italie. Cependant, de Ligt n’a pas atteint les mêmes niveaux à la Juventus que lors de l’inspirante course de l’Ajax en Ligue des champions. Cela l’a amené à faire partie de l’équipe et à en sortir, à partir de seulement 17 des 26 matchs de Serie A. Cette saison peu impressionnante pourrait avoir pour conséquence que les Bianconeri lui permettraient de partir tôt, et donneraient l’opportunité à Manchester United de le signer.

Manchester United renouvelle son intérêt pour la Star de Ligt de la Juventus

Solskjaer poursuit la reconstruction

De nombreuses sources ont suggéré que le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, souhaitait signer un défenseur central cet été. United a déjà créé une liste de cibles, y compris de Ligt et d’autres grands noms tels que Kalidou Koulibaly à Napoli.

Solskjaer a travaillé dur pour reconstruire United pendant son mandat. Il a déjà apporté de grandes améliorations à la défense en faisant signer Harry Maguire et Aaron Wan-Bissaka. Ces deux projets ont connu un grand succès. Maguire est déjà capitaine des Red Devils, ayant émergé comme un grand leader et un joueur incroyable, tandis que Wan-Bissaka est sans doute le meilleur arrière droit de la Premier League. Bien que ce soit un grand progrès, Solskjaer a placé son objectif haut et veut continuer à renforcer sa défense.

Actuellement, Victor Lindelof est l’autre défenseur central à côté de Maguire. Bien qu’il ait été formidable cette saison, de Ligt améliorerait considérablement la ligne arrière. Avec l’ajout du Néerlandais, la défense de Manchester United serait l’une des meilleures en Europe. Cela est également dû à la présence de David de Gea entre les bâtons.

Pourquoi de Ligt?

Matthijs de Ligt serait également une excellente signature pour United pour d’autres raisons. Le défenseur n’a que 20 ans. Manchester United a construit une équipe pour l’avenir et de Ligt s’inscrit parfaitement dans cette vision. Bien qu’il soit jeune, cela n’enlève rien à ses capacités. Il affiche une maturité au-delà de ses années, même capitaine de l’équipe de l’Ajax qui a stupéfait les géants de l’Europe. Les signatures de Bruno Fernandes et Maguire montrent à quel point le leadership est important pour un joueur chez United. Le Néerlandais sera encore un autre joueur pour apporter cette qualité dans l’équipe. Il est le joueur parfait pour l’équipe en termes d’âge, de polyvalence et de caractère.

