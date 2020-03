RAPPORT: Manchester United prêt à vendre Paul Pogba

MANCHESTER, ANGLETERRE – 26 DÉCEMBRE: Paul Pogba de Manchester United portant ses bracelets personnalisés contre le racisme lors du match de Premier League entre Manchester United et Newcastle United à Old Trafford le 26 décembre 2019 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / .)

Manchester United est prêt à vendre Paul Pogba pour 100 millions de livres sterling, selon Neil Custis de The Sun.

Manchester United prêt à vendre Paul Pogba

Pogba veut sortir

Pogba ayant montré depuis un certain temps qu’il voulait quitter Old Trafford, il semble que cet été, son souhait puisse enfin se réaliser. United serait désormais prêt à laisser partir le Français pour 100 millions de livres sterling, une énorme réduction sur ce qu’ils demandaient l’été dernier lorsqu’ils lui avaient mis la tête à 180 millions de livres sterling. Cela a éloigné de nombreux acheteurs potentiels et le nouveau prix est beaucoup plus attractif.

Des rapports récents suggèrent que Pogba pourrait maintenant vouloir consacrer son avenir au côté de Manchester. Le joueur de 27 ans pourrait même signer un nouveau contrat, et ce revirement spectaculaire est intervenu suite à l’arrivée de Bruno Fernandes. La nouvelle signature de United a rejoint et a immédiatement eu un impact sur le club. Ils n’ont pas perdu un match depuis ses débuts, et il a aussi apparemment aidé les joueurs à sortir de leur mauvaise forme. Un autre effet de sa persuasion peut-être Pogba de rester.

Malgré cela, il y a encore beaucoup d’incertitude sur son avenir, et rien n’est confirmé. Le contrat de Pogba expire en 2021, et United a la possibilité de le prolonger d’une année supplémentaire, qu’ils peuvent utiliser pour arrêter sa baisse de valeur.

Qui est intéressé?

De nombreux clubs ont manifesté de l’intérêt pour Paul Pogba depuis qu’il a rejoint Manchester United en 2016. La Juventus aurait voulu qu’il revienne chez eux après l’avoir vendu pour un montant record mondial.

Barcelone pourrait également être intéressé, cependant, ils essaient de lever des fonds pour ramener Neymar du Paris Saint-Germain, donc un swoop de 100 millions de livres sterling pour le Français ne sera pas en tête de liste.

Le Real Madrid a été le pionnier de la course à la signature de Pogba pendant la majeure partie de sa durée, et il cherchera à le signer pour les 100 millions de livres sterling à rabais de United cet été.

Photo principale

Intégrer à partir de .