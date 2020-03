RAPPORT: Manchester United ravive l’intérêt d’Edinson Cavani

PARIS, FRANCE – 11 MARS: (GRATUIT POUR UN USAGE EDITORIAL) Dans cette image fournie par l’UEFA, Edinson Cavani du Paris Saint-Germain s’épuise pour se réchauffer avant le huitième de finale aller de l’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Borussia Dortmund au Parc des Princes le 11 mars 2020 à Paris, France. Le match se joue à huis clos par précaution contre la propagation du COVID-19 (Coronavirus). (Photo de l’UEFA – Document / UEFA via .)

Manchester United a ravivé son intérêt pour Edinson Cavani, selon Naveen Ullal de Sports Witness.

Manchester United ravive l’intérêt d’Edinson Cavani

Intrigue de janvier

Manchester United aurait voulu signer Cavani en janvier.

Avec une foule d’attaquants sur leur liste en remplacement à court terme du buteur Marcus Rashford, ils ont fini par signer Odion Ighalo en prêt de la partie chinoise de Shanghai Shenhua.

Bien que cette décision était risible à l’époque, elle a porté ses fruits, les Red Devils envisageant maintenant un transfert permanent de 15 millions de livres sterling pour l’ancien homme de Watford. Malgré cela, un transfert pour Cavani pourrait avoir lieu cet été, son contrat venant à échéance.

Intérêt pour Edinson Cavani pour l’été

United envisage maintenant de déménager pour Cavani cet été. Le contrat de l’Uruguayen arrive à échéance à la fin de la saison, et comme il semble qu’il sera à gagner sur un transfert gratuit après le 30 juin, les Red Devils seront l’une des équipes les plus attentives à ses mouvements.

United Need a Striker

Alors que Barcelone est plus proche que jamais de recruter l’attaquant vedette de l’Inter Milan Lautaro Martinez, selon Mundo Deportivo de l’Espagne, les géants italiens chercheront un remplaçant. Anthony Martial semble être en haut de leur liste.

Le Français a été très impressionnant pour United cette saison, ce qui lui a valu l’intérêt de l’Italie. Cela lui donnerait l’opportunité de jouer aux côtés de l’ancien coéquipier Romelu Lukaku, et de devenir la troisième signature d’Antonio Conte de Manchester United en son temps à l’Inter, avec des transferts permanents de Lukaku et Ashley Young, et un mouvement de prêt pour Alexis Sanchez.

Si l’offre des Black and Blues tentait Martial loin d’Old Trafford, les Red Devils chercheraient un remplaçant. Cavani serait l’une des options privilégiées, avec un record clair de buts marqués et la possibilité de remplir pendant que le jeune Mason Greenwood peut s’acclimater à la vie dans la première équipe.

Photo principale

