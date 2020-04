RAPPORT: Manchester United retourne la légende des intrigues Cristiano Ronaldo

TURIN, ITALIE – 08 mars: Cristiano Ronaldo de la Juventus réagit pendant le match de Serie A entre la Juventus et le FC Internazionale joué à huis clos au stade Allianz après que le gouvernement italien a publié une liste de nouvelles lignes directrices pour aider à arrêter la propagation du Coronavirus COVID- 19 le 8 mars 2020 à Turin, Italie. (Photo par Claudio Villa – Inter / Inter via .)

Cristiano Ronaldo est intrigué par un retour à Manchester United, le Paris Saint-Germain étant également intéressé, selon Carlos Gonzales de Marca.

La légende des intrigues de retour de Manchester United Cristiano Ronaldo

Manchester United Legend

Cristiano Ronaldo est certainement une légende unie. L’attaquant portugais, venu du Sporting Lisbonne en 2003, a passé six ans au club avant de passer au géant espagnol du Real Madrid.

À Manchester, Ronaldo n’était pas à court d’argenterie. Il a aidé United à remporter la Ligue des champions en 2008, face à son rival anglais Chelsea, remportant également trois titres de Premier League, une FA Cup et deux Coupes de la Ligue, sans parler du Ballon D’or.

Bien que Ronaldo ait gagné beaucoup plus au cours de ses neuf années à Madrid, il est devenu le joueur de classe mondiale qu’il est aujourd’hui à Old Trafford. Il occupera toujours une place dans le cœur de leurs fans.

Succès avec le Real Madrid et déménagement en Italie

Bien qu’il soit une légende pour les Red Devils, il détient également ce statut au Real Madrid. Il a été le joueur vedette des géants de la Liga pendant la majeure partie de son séjour là-bas, marquant 48 buts en une seule saison de Liga, un exploit vraiment étonnant. Avec son autre but marqué pas loin, il est juste de dire que Ronaldo a été l’un des meilleurs joueurs du Real Madrid de leur histoire.

La forme portugaise ne ralentissait pas vers la fin de la dernière décennie, et malgré son âge, le Real l’a vendu à la Juventus pour un peu moins de 100 millions de livres sterling.

Il n’a toujours pas arrêté de marquer des buts. Le joueur de 35 ans a marqué 53 fois en 75 matches avec l’équipe turinoise. Son âge ne semble pas l’arrêter, et un retour à United semble pouvoir être envisagé.

Pourquoi Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre Manchester United

Le Coronavirus ayant frappé durement le monde du football, les équipes italiennes et espagnoles ont particulièrement souffert. La Juventus se trouve dans l’une des zones les plus touchées. Beaucoup de leurs joueurs ayant contracté la maladie, cela va leur nuire financièrement. Ronaldo gagne trois fois plus que n’importe qui d’autre en Serie A, et avec la Juventus qui ne sera probablement pas en mesure de se le permettre l’année prochaine, ils devront peut-être le vendre. United semble être le mieux placé pour le prendre, mais le PSG pourrait également avoir une chance.

