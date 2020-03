RAPPORT: Manchester United travaille sur un contrat avec 120 millions de livres sterling Jadon Sancho

PARIS, FRANCE – 11 MARS: (GRATUIT POUR UN USAGE EDITORIAL) Dans cette image fournie par l’UEFA, Jadon Sancho, du Borussia Dortmund, réagit au PSG marquant son deuxième but lors du huitième de finale de l’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Borussia Dortmund au Parc des Princes le 11 mars 2020 à Paris, France. Le match se joue à huis clos par précaution contre la propagation du COVID-19 (Coronavirus). (Photo de l’UEFA – Document / UEFA via .)

Manchester United travaille sur un contrat avec Jadon Sancho évalué à 120 millions de livres sterling, selon le journaliste réputé Fabrizio Romano, une vidéo en direct sur Instagram vers 15h00 plus tôt dans la journée.

Beaucoup d’intérêt à Jadon Sancho

Au cours de la dernière année, l’intérêt pour Jadon Sancho a augmenté. Chelsea, le Real Madrid, Liverpool et Barcelone sont parmi les nombreuses équipes qui ont manifesté le désir de l’avoir dans leur club, mais United a émergé en tête de la course.

Le prix élevé n’a apparemment pas complètement repoussé les Red Devils, malgré leur situation financière moins saine que ces derniers temps, et avec le Borussia Dortmund à la recherche de 120 millions de livres sterling en échange des services de l’Anglais, Sancho pourrait se voir jouer à Old Trafford la saison prochaine.

Manchester United à la recherche d’un ailier droit

United a désespérément besoin d’un ailier droit. Ils ont Marcus Rashford sur la gauche, comme l’Anglais a beaucoup impressionné cette saison. Au centre de leur attaque, Anthony Martial s’est imposé cette campagne, cependant, il pourrait partir cet été, et les Red Devils sont à la recherche d’un remplaçant. Malgré cela, son départ n’est pas trop probable pour l’instant, et le côté de Manchester se concentre sur le côté droit de leur attaque.

Bien qu’il soit principalement un attaquant, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait se présenter comme un ailier droit pour eux. United serait confronté à une forte opposition de clubs comme Barcelone, donc l’acquérir peut être difficile.

Thomas Lemar pourrait également rejoindre les Red Devils après avoir déçu depuis son transfert à l’Atletico Madrid. Le Français a la polyvalence de jouer sur les deux ailes et pourrait leur fournir une option à droite.

Cependant, Sancho est leur cible principale depuis un certain temps. L’Anglais est un grand ailier et a un avenir fantastique devant lui. Il serait un merveilleux ajout à l’équipe jeune mais talentueuse de Manchester United, alors qu’ils tentaient de retrouver le succès national et européen qu’ils avaient à l’époque de Sir Alex Ferguson.

