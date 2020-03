RAPPORT: Manchester United une option pour la star de Wantaway Wolves Raul Jimenez

MANCHESTER, ANGLETERRE – 01 FÉVRIER: Raul Jimenez de Wolverhampton Wanderers et Harry Maguire de Manchester United lors du match de Premier League entre Manchester United et Wolverhampton Wanderers à Old Trafford le 1 février 2020 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo de Sam Bagnall – AMA / .)

Manchester United est une option pour Raul Jimenez, star de Wolverhampton Wanderers, mais son club ne le laisserait partir que si une offre importante venait à leur rencontre, selon Manchester Evening News.

Manchester United une option pour Wantaway Wolves Star Raul Jimenez

Succès de transfert précédent pour Ole Gunnar Solskjaer



La signature de Jimenez ajouterait à la liste des transferts réussis de Solskjaer chez United. En été, les Red Devils ont fait venir Aaron Wan-Bissaka, Daniel James et Harry Maguire. Ces trois éléments se sont très bien déroulés pour le Norvégien.

La défense de Wan-Bissaka est impeccable et il travaille sur son déjà bon jeu d’attaque.

James, tout en ayant plus de succès lors de ses premiers matches avec United, joue toujours très bien, leur fournissant énergie, rythme et qualité pour aller de l’avant.

Maguire a joué très régulièrement cette saison et, plus récemment, il est devenu un brillant défenseur central.

En janvier, Solskjaer a fait venir deux autres joueurs. Bruno Fernandes est venu du Sporting Lisbonne et a été exceptionnel pour l’équipe de Manchester. Depuis ses débuts, ils n’ont pas perdu un match, et il leur a fourni la créativité dont ils avaient désespérément besoin. De plus, depuis son arrivée, de nombreux joueurs de United semblent s’être beaucoup améliorés, l’influence positive de Fernandes n’étant clairement pas seulement sur le terrain.

De plus, il a fait appel à Odion Ighalo en prêt, et alors qu’à l’époque le mouvement semblait presque ridicule, le Nigérian a prouvé qu’il était capable de jouer avec un maillot de Manchester United.

Besoin d’un attaquant

Manchester United devra peut-être signer un attaquant cet été. Bien que le prêt d’Ighalo puisse devenir permanent, il n’a pas encore montré qu’il pouvait commencer régulièrement au plus haut niveau de la Premier League. Dans cet esprit, Anthony Martial est la seule autre option avec une expérience raisonnable. Bien qu’il soit un très bon joueur, le Français n’est pas un attaquant hors-jeu et n’a pas les braconniers finis nécessaires pour le poste. Bien qu’il puisse y travailler, la signature d’un nouvel attaquant pourrait être la meilleure option pour United.

Lors du mercato de janvier, Manchester United était lié à de nombreux grévistes. Parmi ceux-ci figurait Edinson Cavani, mais ce transfert n’ayant jamais eu lieu, les Red Devils ont cherché ailleurs. Ils ont depuis eu des liens avec des gens comme Harry Kane et Jimenez. Ce sont tous deux des grévistes de qualité, mais cela pourrait finalement coûter cher. Alors que les Wolves voudraient beaucoup pour le Mexicain, Tottenham recherchera également des frais élevés en retour de son attaquant vedette, et United cherchera également à signer des joueurs comme Jadon Sancho et Jack Grealish, dont les prix ne seraient pas non plus petits, Raul Jimenez est peut-être la meilleure option.

Photo principale

