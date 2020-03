RAPPORT: Miralem Pjanic pourrait rejoindre Chelsea ou Manchester City

LYON, FRANCE – 26 FÉVRIER: (BILD ZEITUNG OUT) Miralem Pjanic de la Juventus regarde au cours de l’UEFA Champions League tour de 16 match aller entre l’Olympique Lyon et la Juventus au Parc Olympique le 26 février 2020 à Lyon, France. (Photo par Harry Langer / DeFodi Images via .)

Le milieu de terrain bosniaque Miralem Pjanic pourrait quitter la Juventus dans le mercato estival, et Chelsea et Manchester City sont intéressés à le signer, selon Sport Witness.

Miralem Pjanic lié à Chelsea et Manchester City

Chelsea pourrait être proposé d’échanger Jorginho

Le Daily Mirror affirme que la Juventus est intéressée à signer Jorginho et pourrait utiliser Pjanic dans le but de l’éloigner de Stamford Bridge.

La motivation de Jorginho pour rejoindre les Blues était initialement de rejoindre Maurizio Sarri, qui était son manager à Napoli. Sarri est maintenant en charge à la Juve.

Si le Brésilien devait retourner en Italie, alors Pjanic est un remplaçant prêt à l’emploi. Il est capable de jouer le milieu de terrain profond en trois et potentiellement plus haut sur le terrain.

Le milieu de terrain bosniaque est un footballeur superbement intelligent avec une excellente vision. Il égare très rarement une passe et il est capable de pulvériser des balles depuis une position plus profonde.

Pjanic a été un joueur crucial pour la Juventus depuis son arrivée de Roma en 2016. Cependant, il y a eu quelques points d’interrogation sur ses performances cette saison. Pjanic aura également 30 ans le mois prochain. Sarri chercherait à injecter plus de jeunes dans son équipe.

Le milieu de terrain offensif Hakim Ziyech rejoindra Chelsea lors de la réouverture de la fenêtre de transfert. Et si les Bleus font venir Pjanic, Lampard pourrait avoir un mal de tête de sélection sur les mains. Ross Barkley et Mason Mount ont récemment amélioré leur forme et, bien sûr, ils ont toujours Ruben Loftus-Cheek et N’Golo Kante.

De plus, le jeune Billy Gilmour a récemment fait irruption sur la scène avec des performances impressionnantes lors de victoires contre Liverpool et Everton.

D’autres clubs pourraient être intéressés

Le Mirror affirme également que de nombreux autres clubs pourraient essayer de faire bouger Pjanic. Manchester City, Paris St Germain et Barcelone seraient tous intéressés.

Si City signait le milieu de terrain bosniaque, il pourrait essayer de se mettre à la place de la légende du club David Silva. Le joueur de 34 ans quittera le stade Etihad à l’expiration de son contrat cet été.

Photo principale

