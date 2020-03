RAPPORT: Newcastle United Eyeing Manchester United Outcast Phil Jones

MANCHESTER, ANGLETERRE – 22 JANVIER: Phil Jones de Manchester United semble découragé après sa défaite lors du match de Premier League entre Manchester United et Burnley FC à Old Trafford le 22 janvier 2020 à Manchester, Royaume-Uni. (Photo par Alex Livesey / .)

Newcastle United envisage de déménager pour Phil Jones, un paria de Manchester United, selon Matt Porter du Daily Mail.

Steve Bruce est fan de Phil Jones

Malgré l’aversion de la plupart des supporters de Manchester, Steve Bruce est apparemment un fan de Phil Jones. Le défenseur anglais a une expérience au plus haut niveau en Premier League et en Ligue des Champions, ce qui le rend souhaitable pour une équipe sans ce genre d’expérience. Jones est également un défenseur qui travaille dur, mais son niveau de compétence l’a empêché de réussir à United.

Problèmes à Manchester United

Phil Jones a eu du mal à Manchester United ces derniers temps. Alors que Sir Alex Ferguson l’a incité à devenir “le plus grand joueur de l’histoire de United”, cela n’a pas fonctionné de la même manière pour le joueur de 28 ans. Il n’a pas réussi à obtenir une place régulière dans l’équipe de départ de United, avec la plupart de ses apparitions en championnat à venir dans la saison 2011/12. Depuis lors, Jones est sur le déclin, et cette saison, l’Anglais n’a que deux apparitions en Premier League. Alors que beaucoup atteignent leur apogée à 28 ans, Jones connaît sa pire saison à ce jour et cela est dû à un certain nombre de choses, l’une des plus importantes étant l’abondance des défenseurs centraux des Red Devils.

Le plus récent ajout de Manchester United à ses défenseurs centraux était Harry Maguire. Il est arrivé de Leicester City à Old Trafford cet été pour un montant record et s’est imposé comme le premier choix de United dans ce poste. Victor Lindelof s’est installé à côté de lui pendant une grande partie de la saison, mais le retour d’Eric Bailly lui offre une certaine compétition. De plus, le manager Ole Gunnar Solskjaer donnera à Axel Tuanzebe autant d’expérience que possible, le joueur de 22 ans ayant récemment récupéré d’une blessure. De plus, Chris Smalling reviendra du prêt cet été. Ayant connu un succès avec Roma, son avenir est incertain, La Lupa souhaitant rendre son prêt permanent. Dans l’ensemble, Jones est très bas dans l’ordre hiérarchique de United, et Newcastle lui offrant une bouée de sauvetage, il la prendra sûrement si l’occasion lui est donnée.

