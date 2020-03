RAPPORT: Odion Ighalo a offert un contrat de 400 000 £ par semaine à Shanghai Shenhua

LINZ, AUTRICHE – 12 mars: Odion Ighalo de Manchester United en action au cours de l’UEFA Europa League ronde de 16 match aller entre LASK et Manchester United à Linzer Stadion le 12 mars 2020 à Linz, en Autriche. Le match se joue à huis clos par précaution contre la propagation du COVID-19 (Coronavirus). (Photo de Matthew Peters / Manchester United via .)

Dharmesh Sheth de Sky Sports a rapporté que le prêteur de Manchester United Odion Ighalo s’est vu offrir un salaire massif pour rester à Shanghai Shenhua après la fin de son prêt. Une grosse somme de 400 000 £ par semaine est ce que le club chinois jette à Ighalo pour s’assurer qu’il reste au club. De plus, s’il devait signer, il resterait au club pendant deux ans.

Odion Ighalo de Manchester United prendra une décision énorme

L’expérience nigériane en Angleterre pourrait le conduire dans une certaine direction

Odion Ighalo a fait un début prometteur à son prêt à United.

De plus, il a marqué quatre buts toutes compétitions confondues. Il a fallu trois matches de remplacement à Ighalo pour «s’échauffer», mais cela a payé. Il a marqué son premier but contre le LASK en Ligue Europa, résultant en une victoire de 5-0. De plus, il a marqué son premier doublé lors d’une victoire 3-0 contre Derby County en FA Cup.

Il est fan de Manchester United et est extrêmement heureux de porter le maillot des Red Devils. Il retourne en Premier League prouvant tous les sceptiques à tort lorsqu’il est arrivé au club le jour limite.

Ce n’est cependant pas la première fois qu’il joue en Premier League. Il a passé quelques années à Watford. Ighalo a marqué 39 buts en un peu moins de 100 matchs pour le club, les aidant à survivre à la relégation. Il a ensuite rejoint Changchun Yatai en 2017 avant de rejoindre Shanghai en 2019. Il a marqué un impressionnant 46 buts en 64 matchs en Chine.

Maintenant que son retour prometteur en Premier League est arrivé, la perspective de son séjour en Chine après cette saison a fait froncer les sourcils; peut-être, cela a soulevé les sourcils Ighalo lui-même, surtout après l’offre de contrat gigantesque de Shanghai.

Odion Ighalo devrait-il rester à Manchester ou devrait-il y aller pour l’argent?

L’argent offert n’est pas une petite somme, même pour les footballeurs méga-riches.

Si Odion Ighalo devait retourner en Chine après la fin de la saison, il deviendrait l’un des footballeurs les plus riches de tous les temps.

S’il devait rester à United, il pourrait se cimenter comme un héros culte en rouge. De nombreux fans l’ont réchauffé depuis qu’il a commencé à inscrire son nom sur la feuille de match. Les sceptiques se sont trompés, et maintenant qu’il a prouvé sa qualité à Manchester, il voudra certainement rester.

Manchester United devrait débourser 15 millions de livres sterling pour rendre le prêt permanent. Mais, Shanghai Shenhua fait de son mieux pour éloigner les Red Devils de son attaquant avec cette prolongation de contrat.

Seul le temps nous dira si Odion Ighalo reste à Manchester United. Ou, il pourrait simplement prendre la route de ceux comme Hulk, Oscar et Carlos Tevez avant lui.

