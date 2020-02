RAPPORT: Odion Ighalo pourrait devenir un transfert permanent à Manchester United

Londres, ANGLETERRE – 17 février: Odion Ighalo de Manchester United se réchauffe avant le match de Premier League entre Chelsea FC et Manchester United à Stamford Bridge le 17 février 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de John Peters / Manchester United via .)

Odion Ighalo est actuellement prêté à Manchester United jusqu’à la fin de la saison, mais les rapports suggèrent qu’en fonction de ses performances, il pourrait gagner lui-même un déménagement permanent.

Manchester United pourrait rendre le prêt Odion Ighalo permanent

Rejoindre United

La blessure de Marcus Rashford au début de janvier a laissé Manchester United sans buteur prolifique. Anthony Martial n’a pas été en pleine forme et Mason Greenwood est trop jeune pour que United puisse compter sur lui en tant qu’attaquant principal.

Pour cette raison, Manchester United a dû signer un attaquant lors de la fenêtre de transfert de janvier. Alors qu’ils étaient liés à de grands noms, les Red Devils se sont retrouvés avec quelqu’un qui n’a jamais joué en Ligue Europa ou en Ligue des Champions: Odion Ighalo.

Bien qu’il ait joué au football de Premier League avec Watford, le Nigérian n’a pas d’expérience au sommet. United a obtenu son prêt le jour de l’échéance, mais il n’a pas encore joué pour les rouges.

Peurs d’Odion Ighalo répandant le coronavirus

Ighalo ayant quitté la Chine, beaucoup craignaient qu’il ne propage le Coronavirus au Royaume-Uni. Bien qu’il n’ait pas à être mis en quarantaine, United n’a pas autorisé Ighalo à accéder à Carrington, leur principal centre de formation, jusqu’à dimanche, quand il s’y est entraîné pour la première fois. De plus, il ne s’est pas rendu au camp d’entraînement par temps chaud des Reds de peur qu’il ne puisse pas retourner en Angleterre en raison du risque de coronavirus.

Début potentiel pour Odion Ighalo

Odion Ighalo a été nommé sur le banc pour le match de ce soir contre Chelsea. Il a voyagé avec United à Londres et espère être en vedette pour le club qu’il soutient depuis son enfance. Dans le match retour, les Red Devils ont battu les Blues 4-0, et Ighalo espère que ce match va dans le même sens et qu’il pourra peut-être marquer sur ses débuts.

