RAPPORT: Odion Ighalo signera pour Manchester United en prêt

WATFORD, ANGLETERRE – 20 DÉCEMBRE: Odion Ighalo de Watford célèbre alors qu’il marque son deuxième but lors du match de Premier League de Barclays entre Watford et Liverpool à Vicarage Road le 20 décembre 2015 à Watford, en Angleterre. (Photo par Ian Walton / .)

Manchester United devrait conclure un accord de prêt pour l’ancien attaquant de Watford Odion Ighalo, selon Fabrizio Romano. L’accord comprend une option d’achat. United avait tenté de renouer avec l’attaquant Josh King de Bournemouth, mais avec un accord de plus en plus improbable, United a tourné son attention vers Ighalo. L’attaquant, qui évoluait en Chine pour Shanghai Shenhua, a signé un contrat de prêt de six mois à Old Trafford.

Manchester United s’apprête à signer Odion Ighalo

Expérience en Premier League

United cherchait une réponse à court terme à leurs problèmes actuels. Tout accord semblait improbable alors que l’heure du jour de la date limite de transfert s’écoulait. Cependant, les Red Devils ont un joueur qui peut aider en prêt et qui a également une expérience en Premier League. Ighalo a marqué 45 buts en 100 matchs avec Watford avant de déménager à Shanghai Shenhua pour 22 millions de livres il y a trois ans. Le Nigérian a marqué 46 buts en 76 matchs.

Les tentatives de signature de Josh King ont échoué

United avait tenu à ramener l’ancien attaquant Josh King à Old Trafford. Une offre faite tôt le jour de l’échéance du transfert a été rejetée. Selon le Daily Mail, United a offert 20 millions de livres sterling; cependant, Bournemouth voulait 40 millions de livres sterling. Les Red Devils devant également payer le double des frais qu’ils voulaient, des alternatives ont été envisagées.

Le temps n’est pas du côté de United mais l’affaire est finie

En raison du peu de temps restant dans la fenêtre de transfert, il serait difficile de conclure l’accord. De plus, Ighlo étant en Chine et les restrictions de vol qui n’étaient pas en sa faveur n’ont pas renforcé la confiance. Cependant, le joueur et United étaient déterminés à conclure l’accord. Ighalo avait suivi une formation de pré-saison, mais celle-ci avait été suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus. Même si des obstacles étaient sur le chemin, un accord a été conclu.

Tottenham Rivaled United

On pense que Tottenham Hotspur était également intéressé par l’attaquant de 30 ans. Comme United, ils cherchaient une réponse à court terme à leurs préoccupations actuelles en matière de blessures. Selon Sky Sports, Tottenham a pris une décision tardive pour le joueur, mais United a remporté la course.

Photo principale

Intégrer à partir de .