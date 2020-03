Crédit photo: .

Manchester United se serait vu proposer un accord massif en échange de Paul Pogba. La Juventus est étroitement liée au Français et semble impatiente de l’emmener en Italie. Mais ce n’est qu’une autre rumeur de Pogba à long terme, quelle est la probabilité que celle-ci se produise réellement?

RAPPORT: Paul Pogba séduit par une offre massive

La Juventus veut désespérément signer Paul Pogba

Les Bianconeri ont connu d’innombrables problèmes dans leur milieu de terrain cette saison. Les joueurs qui brillent normalement ont été moyens et incohérents. Cela a affecté la Juve dans tous les domaines du terrain, se transformant en un énorme problème.

La Juventus abrite certains des meilleurs attaquants du monde, tels que Paulo Dybala et Cristiano Ronaldo. Cependant, en raison du manque de créativité au milieu de terrain, ils ont été coupés du reste du terrain, ne pouvant atteindre leur plein potentiel. De plus, ils ne reçoivent aucun soutien, leur fardeau est donc trop lourd et l’équipe compte trop sur ses démonstrations de brillance individuelle.

Pogba serait la solution parfaite à ce problème, c’est pourquoi les noirs et les blancs sont si désireux de l’emmener à Turin.

Bien qu’il existe de nombreux rapports contradictoires sur l’avenir de Pogba, beaucoup suggèrent qu’il serait ravi d’un retour à la Juventus. Il y a connu un mandat réussi avant de déménager à Manchester United. Les deux dernières années ont échoué à United, et même s’il semble qu’ils commencent enfin à se retourner, Pogba est prêt à passer à autre chose.

L’offre

Signer Pogba n’est pas un objectif bon marché, donc la Vieille Dame devra essayer d’obtenir un accord de swap. Selon Tuttosport, ils ont identifié avec qui ils sont prêts à échanger.

Ce rapport explique que Miralem Pjanic ou Paulo Dybala seront offerts aux Red Devils. La Juventus pense également qu’un montant supplémentaire de 55 millions de livres sterling avec l’un de ces joueurs sera suffisant pour conclure l’accord.

Paulo Dybala

Dybala déménager à Manchester semble peu probable, l’été dernier, il était également lié à un déménagement à United, mais le déménagement a échoué parce que l’Argentin était heureux à la Juventus. Il n’y a aucune raison pour que Dybala change d’avis cette fois-ci.

Miralem Pjanic

Un accord de swap Pjanic semble beaucoup plus probable. Pjanic serait un remplaçant direct de Pogba, donc un accord pour lui plus de l’argent serait presque de l’argent gratuit pour United. Pjanic a connu une saison peu impressionnante à la Juventus, mais il a toujours le potentiel pour être un grand joueur.

Quelle est la probabilité?

C’est juste une de plus dans une longue lignée de rumeurs concernant la situation des transferts de Pogba. Cela soulève la question: quelle est la probabilité que Pogba quitte Manchester United?

Ole Gunnar Solskjaer a reconstruit Manchester United et la zone en cours de construction est le milieu de terrain. Bruno Fernandes a été amené pendant l’hiver et il a été de classe mondiale. D’autres joueurs de milieu de terrain tels que Mata et Fred se sont considérablement améliorés récemment. Si Pogba devait rester, United serait surchargé d’attaquer les options du milieu de terrain. Cependant, c’est un bon dilemme à avoir et un partenariat Fernandes – Pogba serait un spectacle à voir.

D’un autre côté, Solskjaer a construit une équipe basée sur le maintien du moral. Lorsque Mourinho a été limogé, le problème était clair. Le moral était bas et Mourinho avait perdu les vestiaires. Ce n’était un secret pour personne que Pogba n’était pas satisfait de Mourinho.

Lorsque Mourinho est parti, beaucoup espéraient voir Pogba enfin s’épanouir avec les Reds, mais il semble que cela ne soit pas arrivé et il veut toujours partir. Solskjaer ne peut pas sacrifier la qualité de l’équipe pour un seul individu, donc Pogba doit y aller. Avec l’incroyable offre de la Juventus, cela semble susceptible de se produire.

Un scénario probable est que Pogba partira dans un accord d’échange avec Miralem Pjanic. La Juventus verra ses problèmes de milieu de terrain fixés, tout comme United. Les Red Devils recevront un milieu de terrain de qualité à Pjanic, qui deviendra probablement un excellent partenaire avec Bruno Fernandes. Puisqu’il s’agit d’un accord en espèces en peluche pour les joueurs, United empochera également de l’argent supplémentaire à utiliser pour poursuivre sa reconstruction.

Cette situation semble trop belle pour être vraie du point de vue de United, il est donc probable que l’accord sera conclu et que Pogba partira pour la Vieille Dame.

