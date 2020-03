RAPPORT: Pedro pourrait rester à Chelsea

Londres, ANGLETERRE – 08 MARS: Pedro de Chelsea célèbre le deuxième but de son équipe

lors du match de Premier League entre Chelsea FC et Everton FC à Stamford Bridge le 8 mars 2020 à Londres, Royaume-Uni.

Pedro pourrait rester à Chelsea au-delà de la saison en cours, selon Joe Krishnan du Evening Standard. Le contrat de l’Espagnol expire cet été et les rapports précédents suggéraient que la décision de quitter le club avait déjà été prise. Cependant, Pedro a maintenant parlé d’être ouvert à la possibilité d’une prolongation de contrat.

Pedro pourrait rester un joueur de Chelsea la saison prochaine

Les pourparlers commencent

De nombreux fans de Chelsea pensaient avoir vu Pedro jouer son dernier match pour le club, la saison étant suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus, la probabilité que la saison recommence semble lointaine.

Le joueur de 32 ans a déménagé à Stamford Bridge en août 2015 pour 21 millions de livres sterling de Barcelone. Jusqu’aux dernières étapes de la saison en cours, il n’était pas souvent apparu sous la direction de Frank Lampard. Au cours des deux saisons précédentes, Pedro a fait 31 apparitions en Premier League chaque année. Cette saison, cependant, il n’a disputé que neuf matches de Premier League, ne marquant que le seul but.

Un avenir incertain

Le contrat de l’Espagnol expire en juin, mais insiste sur le fait qu’il ne sait toujours pas où il exercera son métier la saison prochaine. Ayant semblé certain qu’il quitterait Stamford Bridge, Pedro semble maintenant laisser ses options ouvertes.

Dans une interview avec le site officiel de Chelsea, Pedro a déclaré: «Comme beaucoup de gens le savent, mon contrat est en vigueur en mai. Mais je n’ai toujours pas parlé au club pour savoir s’il sera renouvelé ou non et si je vais continuer. “

Beaucoup dépendra désormais de la vision de Lampard pour le club à l’avenir et si Pedro reste dans ses plans. Si le patron de Chelsea continue de s’orienter davantage vers les jeunes, alors les journées de Pedro à Chelsea risquent de se terminer cet été. Le joueur de 32 ans a déclaré qu’il n’avait pas non plus parlé à d’autres clubs de la saison prochaine, alors qu’il sera agent libre.

Confusion de contrat

Bien sûr, l’épidémie actuelle de coronavirus a semé la confusion autour des contrats des joueurs. Les autorités du jeu devront préciser si les contrats peuvent être prolongés jusqu’à la fin de la saison. C’est si la saison est terminée et n’est pas annulée, comme cela s’est produit dans le football hors ligue.

Pedro a été mis en quarantaine en raison de son coéquipier, Callum Hudson-Odoi, test positif pour le coronavirus. Cela, outre les restrictions de voyage, a signifié qu’il n’a pas pu voir ses enfants en Espagne. Pedro a payé 3000 écrans de protection pour les hôpitaux de retour en Espagne, selon des informations, dans un pays gravement touché par le virus. Ces derniers points mettent une fois de plus le côté football des choses en perspective.

Pourtant, le football recommencera à nouveau à un moment donné dans le futur. Ce n’est que lorsque les négociations contractuelles reprendront que nous saurons si Chelsea souhaite conserver les services du talentueux Espagnol.

