RAPPORT: Pepe Reina s’apprête à rejoindre Aston Villa en prêt

L’AC Milan et l’Aston Villa sont parvenus à un accord concernant le prêt de Pepe Reina, selon Fabrizio Romano. Reina, anciennement de Liverpool, devrait rejoindre les Villains en prêt pour le reste de la saison.

Expérience de première classe

Pepe Reina est surtout connu pour son séjour à Liverpool. Il y a joué pendant huit ans, au cours desquels il a fait 395 apparitions. À Liverpool, l’Espagnol a gardé 177 draps propres et a remporté quatre trophées différents avec Liverpool. Reina a également remporté trois gants en or, le troisième plus élevé de la Premier League.

Liverpool est le seul club de Premier League de Reina à part Aston Villa, mais il a beaucoup plus à montrer en termes de meilleurs clubs. Il a joué non seulement pour Liverpool, mais aussi pour Barcelone, le Bayern Munich et Napoli. Après son deuxième passage avec l’équipe de Série A, Reina a déménagé à l’AC Milan, mais les a rapidement laissés en prêt. Alors que Pepe Reina rejoint Aston Villa, il apporte avec lui une expérience inégalée. C’est quelque chose dont Villa aura certainement besoin dans sa tentative de survie en Premier League.

Comment peut-il aider Aston Villa?

Actuellement à un point au-dessus de la zone de largage, Aston Villa a besoin de toute l’aide possible dans cette bataille de relégation en Premier League. Ils ne combattent pas non plus des équipes faciles. Watford, pour commencer, a l’air rajeuni sous le nouveau manager Nigel Pearson. De plus, Norwich City a des joueurs vedettes comme Teemu Pukki qui peuvent se produire dans les plus grandes occasions, et Bournemouth a causé d’énormes bouleversements cette saison à Manchester United et Chelsea. Dans une bataille de relégation aussi proche que cela, tout ajout peut grandement aider une équipe à survivre.

Pepe Reina rejoint Aston Villa à un moment crucial. Leur gardien de premier choix, Tom Heaton, est absent pour le reste de la saison. L’ajout d’un autre gardien de but, qui a tant d’expérience et de qualité, pourrait s’avérer essentiel dans la lutte de Villa pour sa survie.

De plus, le joueur vedette Jack Grealish a été lié à un éloignement de Villa Park en janvier. Si cela devait arriver, Villa serait sûrement l’un des favoris à reléguer cette campagne.

Alors que Pepe Reina rejoint Aston Villa, il apporte avec lui qualité, classe et expérience, toutes les caractéristiques que les méchants veulent voir dans leur équipe. Son introduction pourrait ou non être en mesure de les maintenir cette année, seul le temps nous le dira, mais c’est certainement un pas dans la bonne direction.

